„Ano, potvrzuji to. To je jediné, co vám k tomu řeknu,“ sdělil Novinkám. Na otázku, zda v tom hraje nějakou roli, že byl Babiš obviněn policií z daňového podvodu, neodpověděl a odkázal na svoji chystanou páteční tiskovou konferenci.

Babiš serveru řekl, že se s Teličkou názorově nepotkali.

Telička již dříve připustil, že by ve Sněmovně hlasoval pro to, aby byl Babiš spolu s místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem zbaven imunity v kauze údajného zneužití dotace pro farmu Čapí hnízdo. [celá zpráva]

Letos v květnu Telička spolu s kolegou Petrem Ježkem vyzval Babiše v době vrcholící vládní krize k rezignaci na post ministra financí. [celá zpráva]

Rozdílné názory na další směřování země



Nestraník Telička se už letos vzdal pozice experta ANO pro zahraniční politiku. Kritizoval mimo jiné skutečnost, že nedostal žádnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům do zahraničněpolitického programu ANO, ani to, zda vůbec byly do programu hnutí začleněny. Letos v srpnu novinářům řekl, že nemá informace o směřování ANO v evropské politice.

Telička v minulosti řekl, že se jeho názory začaly s těmi Babišovými v některých oblastech rozcházet. Neshodují se například v otázce zavedení společné evropské měny v Česku. Zatímco Babiš ji nyní odmítá a označuje euro za neúspěšný projekt, Telička je dlouhodobý stoupenec eura.