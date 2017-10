Novinky mají dopis k dispozici. Babiš v něm píše, že podpis memoranda s australskou společností European Metals Holdings (EMH) považuje za skandální. „O to víc, že jste tak učinil bez souhlasu vlády České republiky, bez projednání v Poslanecké sněmovně a bez otevřené veřejné diskuse,“ zlobí se Babiš.

Zdůraznil, že Havlíček podpisem memoranda uvalil na Českou republiku a daňové poplatníky mnohamiliardové závazky, které by země musela platit v případné arbitráži.

Babiš zároveň podotkl, že podepsané memorandum vede k miliardáři Zdeňku Bakalovi. To je podle předsedy ANO nejskandálnější. „Tímto memorandem jste vložil do rukou jednoho z největších korupčníků naší země české bohatství, o které jste nás tím všechny připravil,“ vytýká Babiš kolegovi z vlády.

Brabec: Proč to neprošlo vládou?



Paradoxem je, že ministr životního prostředí z hnutí ANO Richard Brabec koncem září zmíněné memorandum označil jako správný krok.

„Jsem toho názoru, že memorandum je jedním ze správných kroků otvírajících prostor ke spolupráci při těžbě lithiových rud, úpravě této suroviny i umístění zpracovatelských i finálních výrobních kapacit výhodných nejen pro zahraniční podnikatelské subjekty, ale i pro Českou republiku,“ stojí v dopisu, který ministerstvo průmyslu zveřejnilo na svém webu.

Lithium v ČR V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia – většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Právě v těžbě této suroviny, která se využívá při výrobě baterií, se ukrývají obrovské zisky, odhadované na tři bilióny korun. Podle ministra průmyslu by se zásoby pod Cínovcem měly dále zpracovávat v Česku, zpracovatelem ale má být australská společnost European Metals Holdings. Začít by mohla v roce 2022 a společnost plánuje dobýt 37 miliónů tun rudy.

Brabec k tomu ve středu před Strakovou akademií řekl, že dopis nepodepsal. „Nemá to vůbec můj podpis. Ten dopis není podepsán, šlo to datovou poštou. V tom dopisu říkám, že to nepodepíšu. Je neuvěřitelné, že se někdo odvolává na nějaký dopis ve chvíli, kdy to memorandum podepsal. Ale proč to neprošlo vládou?“ prohlásil Brabec.

Havlíček se v úterý nechal slyšet, že lithium je zpolitizovaná pseudokauza a je důsledkem snahy trestně stíhaného předsedy ANO Andreje Babiše zakrýt či oddálit vlastní problémy. [celá zpráva]

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

Memorandum uzavřené s australskou společností je podle Havlíčka zcela nezávazný dokument, ze kterého nevyplývají pro Českou republiku žádné povinnosti, naopak může pomoci české ekonomice a firmám při budoucí těžbě a zpracování vzácného prvku.

Lithium bude ve středu odpoledne mimořádně řešit Senát. Zabývat se jím bude také Sněmovna na mimořádné schůzi v pondělí.