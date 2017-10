Zasadit se o to, aby homosexuální páry mohly adoptovat děti, mají nejblíže Piráti, ANO, ČSSD nebo Starostové. Naopak tuto možnost zásadně odmítá SPD Tomia Okamury nebo tradičně KDU-ČSL, i když i mezi lidovci se najdou tací, kteří jsou o tom ochotni diskutovat.

Jedním z nich je například ministr kultury Daniel Herman. „Je lepší, když spolu lidé mluví, než nemluví. Je tak možnost si vzájemně vysvětlit argumenty. Nic víc, nic méně. Na našich stanoviscích v etické oblasti se nic nemění,“ řekl Právu Herman.

Debatě se nebrání ani šéf strany Pavel Bělobrádek, na současné legislativě by však nic neměnil.

Bělobrádek: Diskutovat můžeme



„Diskutovat můžeme o všem, demokracie znamená diskusi, jak říkal už Masaryk. Samozřejmě se diskusím nebráníme, ale to neznamená, že by se mělo manželství nějakým způsobem devalvovat. Pochopitelně homosexuálové už dnes mohou adoptovat děti a my si myslíme, že tato úprava je dostatečná,“ sdělil Bělobrádek Novinkám.

S tím ale nesouhlasí lidovecký senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek, podle něj konzervativní strana nemá o tak důležité věci vůbec diskutovat. „V této souvislosti bych nikdy nepoužil termín, že se diskusi nebráním. Politik má buďto něco podporovat, nebo něčemu bránit. V této zásadní věci by KDU-ČSL měla držet svůj konzervativní postoj,“ uvedl.

Adopci homosexuálními páry odmítá i místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. „Myslím si, že stávající legislativní úprava je dostačující a pro lidovce vždycky bude rodina matka, otec a děti. Není to pro nás téma,“ řekl Novinkám.

Pravice spíš ne, levice spíš ano

Zásadně proti je i předseda SPD Tomio Okamura. „Sexuální orientace je soukromou věci každého a nehodláme do toho zasahovat, ale co se týče adopcí, tak jsme zajedno s českými pediatry a lékaři, že děti by homosexuálové adoptovat neměli,“ sdělil Právu.

Většinově jsou proti i ODS a TOP 09. „Osobně bych proti tomu nic neměla, protože když bych se měla rozhodovat mezi tím, umístit dítě do ústavu či do homosexuálního páru, tak bych měla jasnou volbu. Ale jako konzervativní strana jsme spíše pro tradiční rodinu,“ řekla Právu expertka ODS Lenka Kohoutová.

Podobně se vyjádřila místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Většinové mínění ve straně je proti adopcím, ale například já, Gabriela Pecková nebo Dominik Feri jsme pro,“ řekla Právu.

Levice je spíš pro adopce. „Necháváme rozhodnutí na poslancích, ale tradicí levice je vnímat potřeby dětí i všech menšin,“ řekl Právu místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) doufá, že v novém volebním období zákon projde. „Myslím, že když už jsme řekli ,A‘ a uzákonili možnost registrovaného partnerství, neměli bychom se zastavit na půli cesty,“ sdělil Právu.

Jediní zelení

Zelení ve svém programu píší: „Stejnopohlavní páry diskriminuje zákon (o registrovaném partnerství) zejména tím, že jim neumožňuje adoptovat děti a pobírat vdovský/vdovecký důchod.“

Hnutí ANO se podle poslankyně a jedničky strany v jižních Čechách Radky Maxové většinově kloní adopce podporovat. „V programu to nemáme, protože ve straně jsou i odpůrci adopcí, ale většinově jsme pro,“ řekla Právu. Dodala, že např. všichni ministři ANO podporovali novelu o registrovaném partnerství.

Novelu zákona připravil bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) a ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Měla umožnit osvojení dítěte partnera či partnerky. Zákon ale spadl pod stůl, stejně jako podobný návrh poslanců.

Proti adopcím homosexuálními páry nemají nic Starostové. „Nejhorší pro děti je, když skončí v ústavu. V případech, kdy je jeden z rodičů biologickým rodičem, tak určitě ano,“ uvedl lídr STAN Jan Farský.

Stejný názor mají i Piráti. „U adopce dítěte jednoho z partnerů je to bez diskuse a v případě osvojení cizího dítěte odhaduji, že bude pro většina budoucího poslaneckého klubu Pirátů,“ řekl Právu lídr v Pardubickém kraji Mikuláš Ferenčík.

Zákon o registrovaném partnerství sice homosexuálům adopci zapovídá, ale částečně se jich zastal loni Ústavní soud, který rozhodl, že je diskriminační. Toto rozhodnutí ale umožňuje adoptovat dítě pouze jednomu z partnerů. Přitom podle průzkumu CVVM osvojení dětí registrovanými páry podporuje 58 procent obyvatel ČR.

V sousedním Německu mohou od letošního 1. října homosexuálové uzavírat manželství a adoptovat děti.