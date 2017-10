Za nimi je s odstupem senátor za ODS Jaroslav Kubera (dvě procenta), který však ještě svou kandidaturu nepotvrdil. Jednoprocentní podporu průzkum přisuzuje kandidátovi ODA Vratislavu Kulhánkovi a lékaři Marku Hilšerovi.

Dalších 28 procent dotázaných není rozhodnuto, komu by dali hlas.

Dle preferencí, které zahrnují všechny, kteří nevyloučili účast u voleb, je podpora Zemana 23 procent. Následuje Drahoš s 12 a Horáček s desetiprocentní podporou. U Hilšera, Kulhánka a Kubery jsou preference na úrovni jednoho procenta.

„V případě Miloše Zemana jeho podpora narůstá s věkem dotázaných a je výrazně vyšší u lidí, kteří sami sebe politicky řadí na levici či do levého středu,” uvedlo CVVM. Drahoš boduje u lidí s vysokoškolským vzděláním a Horáček oslovuje především mladší lidi do 30 let.

Nejpřijatelnější je Drahoš



Z hlediska průměru se tři kandidáti s nejvyššími preferencemi umístili na prvních třech místech a první tři místa zaujímají i z hlediska velikosti podílu odpovědí „zcela přijatelný“.

Nejpřijatelnějším kandidátem je Drahoš, následovaný Zemanem a Horáčkem. Míra přijatelnosti byla hodnocena na škále od 0 do 10, přičemž 0 značí absolutní nepřijatelnost kandidáta a 10 to, že je zcela přijatelný.

Drahoš získal průměr 5,9, Zeman 4,92 a Horáček 4,91. Zeman je přitom pro pětinu lidí (20,6 procenta) zcela nepřijatelný a 18,6 procenta lidí jej naopak označilo jako „zcela přijatelného“ kandidáta.

Voleb by se zúčastnilo 67 procent dotázaných.

Průzkum proběhl od 4. do 14. září a zapojilo se do něj 970 respondentů.