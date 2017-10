V posledních dnech se hodně řeší aktivita lídra Pirátů ve Zlínském kraji Giuseppeho Maiella, který se účastnil různých prokremelských debat a Novinkám dokonce řekl, že pokud by ho pozvali znovu, tak by znovu rád přišel, protože dialog je podle něj důležitý. Co vy na to říkáte?

Tahle kauza je poměrně nafouknutá. My už jsme tohle řešili v únoru tohoto roku, dokonce v dubnu k tomu vyšel článek, kde jsme ty věci vysvětlovali, a zastávám názor, že nemá cenu šířit pirátské myšlenky mezi lidi, kteří nám konvenují. Podle mě je primárně důležité, s čím ten člověk na tu debatu jde a co tam vypráví. Může to být někým chápáno kontroverzně, ale ta nálepka, kterou panu Maiellovi přisuzují média, je podle mě naprostý omyl a bohužel to vidím i v souvislosti s kampaní na volby, která probíhá, protože Piráti se definují dlouhodobě jako liberální demokratická strana, která brání svobody. A já jsem četl v on-linu nařčení z nějakých prokremelských aktivit nebo k obdivu Putina a to je prostě směšný.

Video

Předseda Pirátů Ivan Bartoš hovoří o účasti člena Pirátů na prokremelských debatách.

I tak, on tam byl jako bezpečnostní expert. Vy jste ho, jestli mám správné informace, krátce poté na této pozici vystřídal. Nyní jste bezpečnostním expertem vy. Je to tak?

Máte pravdu. My máme v pirátské straně definici tzv. garantů programových bodů. Těch historicky bylo zhruba 26 a pak se ten program přizpůsobil pro rok 2017 tak, aby byl srozumitelnější na jednotlivé oblasti, které odpovídají ministerstvům. Takže máme čtrnáct velkých programových bodů plus informatiku. V momentě, kdy se ukázalo, že zahraniční politika bude pravděpodobně klíčovou otázkou těchto voleb, tak už jsem stejně jako předseda strany vždycky vystupoval v této otázce já a Giuseppe Maiello byl i v České televizi na oblast kultura, kterou také spolupřipravoval.

Česká pirátská strana nikdy nehovořila o vystupování z NATO. Předseda Pirátů Ivan Bartoš

Dobře, takže důvodem jeho vystřídání není, že se účastnil takovýchto debat?

Vystřídání souviselo jednak s tím, že vystupuji (já), to už jsem zmínil. A jednak i s tím, že mi přijde dost podlé, že na vykonstruované kauze je prostě zpochybňována politika pirátské strany ve věci NATO nebo Evropské unie, kde my jsme konzistentní. A to musím zopakovat. Česká pirátská strana nikdy nehovořila o vystupování z NATO, nevychází to z žádného našeho stanoviska. Dlouhodobě jsme proevropská strana, ale kritizujeme Evropskou unii za některé její třeba nedemokratické deficity apod.

Pokud byste dostal pozvání od spolku, který oficiálně podporuje politiku Vladimira Putina, kdybyste ji dostal teď, přišel byste na tu debatu?

V takhle rozjitřené době pravděpodobně ne.

Ivan Bartoš

FOTO: Novinky

Giussepe Maiello zůstane lídrem ve Zlínském kraji? Na tom se nebude nic měnit do voleb?

On nepochybil v ničem. Myslím si, že Piráti se prostě nebojí chodit mezi ty lidi. Já se bavím s různými lidmi. Snažím se je přesvědčit o tom, že třeba volit nějakou stranu, která huláká všude nějaké sprosťárny, není správný. Zpochybňovat to, že krajská organizace, a my máme subsidiaritu, si vybrala Giussepe Maiella jako lídra, je podle mě špatně. Jenom jestli kvůli tomu, že se třeba účastnil nějaké debaty nebo nějaké demonstrace u České televize, což také zaznívá.

Jak se pirátská strana staví například k ruské anexi Krymu nebo sankcím uvaleným ze strany EU na Rusko právě v důsledku ruského chování na Ukrajině?

Tak ten konflikt na Ukrajině již trvá pár let a ta situace se tam nelepší. My jsme v roce 2014 v březnu vydali poměrně kompletní stanovisko k ruské okupaci Krymu, kde jsme ji odsoudili. V současné době prostě platí sankce na Rusko, které dohromady nic moc neřeší. Ale my jsme pro věci řešit mírovou cestou. Já osobně jsem teda pacifista, což neznamená, že nemůžu mít názor na otázky obrany. Je potřeba tu situaci na Ukrajině uklidnit a ty sankce proti Rusku, ať jsou třeba nefunkční, jsou jediný mírový způsob, jakým lze v tuto chvíli tu situaci řešit.

Piráti rozhodně nejsou vítači. Předseda Pirátů Ivan Bartoš

Pojďme k velmi ožehavému tématu a to je migrační krize. Velmi často býváte ze stran různých soupeřících politických stran označováni za vítače. Jsou Piráti vítači migrantů?

Piráti rozhodně nejsou vítači. My už jsme v roce 2015 vydali stanovisko, kde jsme začali řešit, kdo je ekonomický migrant a kdo je migrant z míst zasažených válkou. To musím říct za Piráty, a pokud Tomio Okamura toto nerozlišuje, tak to nerozlišuje záměrně, protože se alibisticky vyhýbá tomu, že v demokratické zemi platí ústava a platí zde Ženevské konvence po druhé světové válce. Pojďme si říct, že Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí na světě a je to proto, že i současná vláda, ať už jsou ty mediální obrazy jaké chtějí, tak jedná. My jsme poslali armádu, my jsme poslali policejní jednotky, my jsme poslali finanční pomoc. Dokonce pomáháme v zemích toho konfliktu. Já jsem rád, že ta Evropa se rozhoupala a ta věc se řeší takto společně.

Řekl jste, že s některými kroky vlády v bezpečnostní, zahraniční politice souhlasíte, co se týče migrační krize. Jak je to s přerozdělováním uprchlíků na základě kvót, což česká vláda dlouhodobě odmítá?

Ty kvóty vůbec nic neřeší. Řada států Evropské unie úplně ignorovala to, že na italském a na řeckém pobřeží se děje nějaká uprchlická vlna, a možná to byl nějaký výkop, aby se vůbec ty státy, které jsou také členy EU, aby se na tom nějakým způsobem začaly podílet.

Ivan Bartoš

FOTO: Novinky

Pokud někdo utíká z míst zasažených konfliktem, může se identifikovat, tak ho musíme prostě přijmout. Samozřejmě pokud se někdo nemůže identifikovat a prokazatelně nepochází ze země toho původu, a takových v momentě vln kulminující krize přicházelo hodně, tak my máme volný pohyb v rámci schengenského prostoru a takový člověk prostě nemůže být vpuštěn do toho Schengenu, protože prostě je bezpečnostní hrozbou.

Takže by to tedy podle vás mělo být tak, že kdo přichází z válečné zóny, požádá v České republice o azyl, tak bychom ho měli přijmout bez ohledu na kvóty.

Tam skutečně je potřeba těm lidem pomoct, a to má konsekvence, požadavky a podmínky, kdy je ta pomoc poskytnuta, a těmi se musíme řídit. Nejsme žádní barbaři. Já si myslím, že lidi, kteří třeba na sociálních sítích o tom hrdinně diskutují, si nedokážou představit, když někde je válka a třeba mají v ohrožení rodiny, jaký je pocit toho otce, když si sedne na ten člun a někam jede. A přijde mi skoro až nechutné, že si na tom někdo staví politiku.

Z posledních několika průzkumů to vypadá, že se Piráti do Poslanecké sněmovny zřejmě probojují. Nicméně vy sám často hovoříte o tom, že úspěchem by pro vás byl dvouciferný výsledek, nikoliv pouze to, že se dostanete do Sněmovny. Zároveň ale také často hovoříte o tom, že míříte do opozice. Jak to tedy je?

My jsme si úplně na začátku kampaně řekli, jaký je náš cíl, a vyšli jsme z dat veřejnoprávní České televize, která hovořila o deseti procentech potenciálu mezi nevoliči v krajských volbách. S tímhle jsme šli do voleb, takže to číslo jsme si nevymysleli a ukazuje se po naší kampani, která probíhá od ledna, tak v posledních průzkumech potenciálu se to skutečně naplňuje. Do vlády se jít nebojíme.

Spolupráce s hnutím ANO je velmi nepravděpodobná. Předseda Pirátů Ivan Bartoš

Zajímá mě, jestli Piráti chtějí být ve vládě?

Tak kdo by nechtěl. Nicméně my jsme si stanovili opět transparentně poměrně striktní podmínky, protože naším cílem nejsou ani pašalíky nebo nějaké finanční benefity, protože někteří naši lidé si vydělávají poměrně více v civilním zaměstnání, než má třeba nějaký poslanec. A my skutečně chceme měnit zákony. Finanční nebo mocenskou motivaci nikdo u Pirátů hledat nemusí.

Za jakých okolností do té vlády půjdete?

Video

Předseda Pirátů Ivan Bartoš o spolupráci s hnutím ANO

Nepodpoříme takovou vládu ani do ní nepůjdeme, kde by byli lidi s korupční minulostí. Tady si uzurpuji takové jedno privilegium. Ať nám nikdo nediktuje, kdo to podle nich je nebo není v tom smyslu, že bychom byli příliš měkcí. Skutečně, jestli má někdo nějaký morální škraloup nebo byl podezřelý nebo figuroval v nějakých zakázkách historicky, což je bohužel politická špička v České republice, ačkoliv třeba nikdo nebyl souzen nebo vyslýchán. Třeba lidé, kteří jsou vyobrazeni na našem autobusu, tak to jsou přesně ti, o kterých se tam bavíme (Na autobusu jsou vyobrazeni Andrej Babiš, Miroslav Kalousek, David Rath, Bohuslav Sobotka, Petr Nečas a Jana Nečasová dříve Nagyová - pozn. red.).

Tím se vám ale velmi zužuje ta možnost, se kterými stranami do vlády můžete jít.

To je právě podle mě špatné východisko. Tak přeci ty strany, když by jim šlo o to s Piráty sestavovat vládu, tak prostě tyhle lidi, kteří jsou problematičtí, ne v očích Pirátů, ale v očích široké veřejnosti, tak je na ta čela nestaví. To je to, co by se mělo v té politice změnit. My jsme začali dělat pirátskou stranu před osmi lety, protože já jsem se nemohl koukat na to, že o našich osudech rozhoduje pan Kalousek, pan Chovanec, pan Sobotka. Já znám hodně lidí z TOP 09, ti jsou prostě fajn, poctiví lidi. Akorát tam v čele stojí lidi, se kterými se nedá jednat, protože nedrží slovo, hrajou a taktizují tak, jak jim je to výhodné, a my chceme měnit ty zákony. A my jsme tam také vyloučili strany, které nemají demokratický základ. A proto říkám, že my se nebojíme ani té opozice.

Zároveň, které jsou pro vás ty nedemokratické strany?

My jsme explicitně jmenovali KSČM a SPD Tomia Okamury, když se podíváte na jejich stanovy, tak tam z přímé demokracie nenajdete vůbec nic.

Mluvili jsme o hnutí ANO, o Andreji Babišovi. Pro mnohé občany je velmi důležité, s kým jde nebo nejde tato strana do koalice, popřípadě které ostatní strany s touto stranou chtějí spolupracovat. Píšete, že byste o té koalici teoreticky uvažovali.

Jestli reagujete na ten čerstvý tweet, tam je řečeno, že jsme toto nevyloučili a je to plně v souladu s tou naší deklarovanou strategií. Ale samozřejmě to není postaveno takhle. My jsme to udělali v Praze. Nejsme alibisti, to není jako, že jsme si to napsali takhle, abychom si nechali nějaký ústupový vrátka. My jsme v Praze řekli, že nepodpoříme a nevstoupíme do žádné vlády, kde bude Březina (Karel Březina - zastupitel hl. m. Prahy za ČSSD. V roce 2014 byl pravomocně odsouzen za neoprávněné pobírání odměn za práci v dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy. - pozn. red.).

Vnímáte hnutí ANO jako hnutí Andreje Babiše?

Vnímám to jako projekt Andreje Babiše.

Dokážou si Piráti představit spolupráci s hnutím ANO?

Je velmi nepravděpodobná.