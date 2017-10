Předpokládaný podíl hlasů pro ANO se v průzkumech jednotlivých agentur liší, ale pokles preferencí zaznamenaly kromě STEM i další agentury. V modelu Centra pro výzkum veřejného mínění ze září mělo ANO 30,9 procenta, zatímco v červnu 34 procenta. Podle průzkumu Medianu ze srpna by hnutí dostalo 26,5 procenta, kdežto podle modelů z července a června shodně 27,5 procenta. V modelu TNS Kantar z června mělo ANO 33,5 procenta, kdežto v květnu a dubnu 31,5 procenta.

V modelu STEM a STEM/MARK pro Novu je na druhém místě za ANO stejně jako v předchozích průzkumech KSČM a na třetím ČSSD. Nyní by komunisté dostali 14,2 procenta, v průzkumu pro MfD z přelomu září a října měli 11,9 procenta. ČSSD získala v modelu pro Novu 12,2 procenta a v modelu pro MfD 11,7 procenta.

Do Sněmovny by se podle modelu pro Novu dostala také ODS s 8,9 procenta, za níž těsně následuje Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury s 8,2 procenta. Hranici pěti procent pro zisk mandátů by překonaly také Piráti s 6,1 procenta a KDU-ČSL s 5,8 procenta.

Bez poslaneckých křesel by zůstala na rozdíl od předchozích voleb strana TOP 09, která by podle modelu dostala jen 4,9 procenta hlasů. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) by získalo 3,1 procenta a Zelení rovná tři procenta. Kdy a na jakém vzorku obyvatel byl průzkum STEM a STEM/MARK prováděn, televize Nova neuvedla.