Loni krátce po krajských volbách jste hovořil o tom, že úspěchem by pro ODS letos v poslaneckých volbách bylo 10 procent. Dá se říci, že všechno, co bude pod to, je tedy neúspěch?

S těmi čísly je to trochu složité, protože v našem systému hodně závisí na tom, jak budou úspěšné i jiné politické strany. Já věřím ve dvojciferný výsledek. Myslím si, že je to něco, na čem jsme usilovně pracovali v těch uplynulých letech, kdy jsme zvedali ODS z úplného politického dna. Myslím si, že máme velkou šanci být zase politickou silou, která věci v této zemi mění.

Video

Petr Fiala o volebním výsledku i případném neúspěchu ve volbách

Kdyby ODS třeba ve volbách neuspěla, často se hovoří o tom, že jsou zde lidé, kteří by vás rádi v čele strany nahradili. Velmi často se hovoří o ambicích Václava Klause ml. Myslíte si, že toto by byl člověk, který by vás mohl v čele ODS nahradit, pokud by to nevyšlo tak, jak vy byste si představoval?

Já jsem šel do politiky proto, aby tu byla silná, pravicová, dobrá, poctivá politika. Chci vrátit politice smysl. Moje mise neskončila a vůbec nepřemýšlím nad tím, že bychom neuspěli, a vůbec nepřemýšlím nad tím, že já bych končil.

A na co jsem hrdý a co je moje radost, je, že v ODS je řada viditelných osobností s různě silnými akcenty, s různými názory. Spojuje se tu liberální i konzervativní křídlo a všechno to vytváří dohromady jednotu pod mým vedením. A já mám ještě jinou ambici – chtěl bych začít novou éru pravice v České republice a doufám, že ji začneme ve vládě.

Když nebudete mít dvouciferný výsledek. Znamená to, že by Petr Fiala mohl v politice a v čele ODS skončit?

Neuvažuji o konci. Neuvažuji o neúspěchu ve volbách. Nevidím pro to ani žádné signály.

V těchto volbách jde například o to, aby tu nebyla jednobarevná vláda hnutí ANO s něčí podporou Petr Fiala, předseda ODS

Hovořil jste o tom, že záleží na tom, jak dopadnou ostatní politické strany. Byl byste příznivcem tzv. velké koalice, o které třeba už v minulosti hovořil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek?

Víte, já ty hry na koalici po volbách nehraji. A nehraji je proto, že nevím, jak dopadnou volby. Dělám všechno pro to, abychom my byli co nejsilnější. Připadá mi, že ti, co tady spekulují, jak se bude skládat, a dělají zákulisní machinace nebo i veřejné, že tím vlastně nahrazují prázdnotu své volební nabídky. V těchto volbách jde například o to, aby tu nebyla jednobarevná vláda hnutí ANO s něčí podporou. Aby nám tady nevládli populisté třeba za podpory komunistů nebo nějakých extremistů.

A když mi někdo říká, to se přeci nemůže stát, tak já na to odpovídám, podívejte se na Slovensko. V roce 2012 si taky všichni mysleli, že se nic nestane. Fico (slovenský premiér a lídr strany SMER Robert Fico – pozn. red.) měl kolem 30 procent v předvolebních průzkumech, a pak se najednou všichni probudili a měli jednobarevnou vládu.

A to nechci, protože si dovedu představit, co by se tu stalo, kdyby tak, jak si teď finanční správa pod politickým vedením ANO kleká na lidi, kteří se nehodí Andreji Babišovi, tak co by se dělo po volbách, kdyby měli bezpečnostní služby, ministerstvo vnitra, kdyby měli premiéra a tak dál. To je nebezpečí, o kterém se taky bavme.

Úvahy o tom, že by zde mohla vzniknout nějaká koalice proti hnutí ANO, jsou podle vás aktuálně předčasné?

Je to předčasné, a navíc jsem přesvědčen o tom, že dělat koalici proti něčemu je prostě slabé. Neptejme se ani tak, kdo s kým, ptejme se proč.

Já prostě nepodepíšu žádné programové prohlášení vlády za ODS, ve kterém se nedomluvíme na snižování daní, ve kterém se nedomluvíme na tom, že něco uděláme s byrokracií, která nás dusí, ve kterém se nedomluvíme, že nahradíme EET podnikatelskou licencí, ve kterém nebude dost peněz na vzdělání a ve kterém vzdělání nebude prioritou, nepodepíšu programové prohlášení, kde nedáme dost peněz na obranu, kde Česká republika nebude silná v rámci Evropské unie, kde se vláda nezaváže k tomu, že si vyjednáme výjimku z automatického přijetí eura. To jsou věci, které jsou podstatné, a tady se na nás mohou voliči spolehnout, že tohle dodržíme.

Andrej Babiš je člověk, kolem jehož osoby je teď tolik problémů, že to prostě vylučuje to, aby byl ve vládě Petr Fiala, předseda ODS

Mohou se na vás tedy voliči spolehnout i v tom, co už jste několikrát říkal a naznačoval, že s hnutím ANO do vlády nepůjdete, ať už bude předsedou Andrej Babiš, nebo kdokoliv jiný?

Voliči se na nás mohou spolehnout. Úvahy o tom, že je nějaké hnutí ANO bez Andreje Babiše, a teď se o tom začne spekulovat, já vlastně nevím, co to je. Mám samozřejmě velkou představivost, dovedu si představit cokoliv, nakonec jsem taky profesí politolog, ale když mi někdo říká: Tak hnutí ANO bez Andreje Babiše, to byste zvažovali?

Hnutí ANO je Andrej Babiš a pro mě ta otázka pak vlastně nemá žádný smysl, protože Andrej Babiš je člověk, kolem jehož osoby je teď tolik problémů, že to prostě vylučuje to, aby byl ve vládě.

Andrej Babiš nedávno prohlásil, že s komunisty zřejmě spolupráci nenaváže, to samé říkal o SPD a v souvislosti s tím řekl, že nejspíš na něj čeká místo v opozici. Dokážete si představit, že aktuální nejpravděpodobnější vítěz voleb, hnutí ANO by nakonec skončilo v opozici po těchto volbách?

Dovedu si představit všechno a myslím si, že ani není jasné, jak dopadnou volby a kdo ve volbách vyhraje.

Já jsem hlavně opatrný k výrokům Andreje Babiše o tom, že něco nějak bude. Já si pamatuji, jak Andrej Babiš třeba říkal, že jeho hnutí bude proti registračním pokladnám, a pak zavedl EET. Pamatuji si výroky Andreje Babiše o euru a jeho současný postoj k euru, výroky o vyrovnaném rozpočtu a současný stav deficitního rozpočtu pod správou ANO, takže já bych těmto výrokům nepřikládal váhu. Pokládám je za politicky účelové před volbami.

A naopak slyším jiné výroky Andreje Babiše o tom, že nejraději by vládl sám a nejraději by měl jednobarevnou vládu a ještě trošku upravil ten politický systém tak, aby se oslabila parlamentní demokracie. A to jsou věci, které jsou pro mě naprosto nepřijatelné.

Vlajkovou lodí v předvolebním programu ODS je snížení daní a byrokracie. Andrej Babiš zároveň říká, že EET a kontrolní hlášení jsou věci, které vedou k narovnání podnikatelského prostředí a k lepšímu výběru daní. Proč tedy tyto nástroje podle vás k narovnání nevedou a co by k němu mělo vést? Pokud je to v ČR potřeba.

To, že se zvyšuje výběr daní, je určitě dobře, ale on se nezvyšuje tady kvůli těm administrativním a byrokratickým a, řekl bych, i represivním opatřením, ale zvyšuje se proto, že roste ekonomika. Tato opatření zvláště v menších obcích likvidují některé typy služeb. To je zcela zjevné. Stačí si promluvit se starosty a živnostníky. Leckde se zavřely obchody a lecjaká hospoda musela skončit. To je prostě velmi špatná bilance této vlády. To je důvod, proč to chceme zrušit a proč to taky zrušíme.

Kdyby s námi vláda mluvila, mohli jsme jim nabídnout lepší řešení, a to je podnikatelská licence, jiným názvem paušální daň, která je mnohem obvyklejším nástrojem než EET a kde se podnikatel domluví se státem na určité částce, kterou platí, a pak už odpadají všechny kontroly, všechny složité výkazy, veškerá administrativa a stát má finanční prostředky, podnikatel to má jednoduché a zákazník má službu, která se mu neprodražuje.

Co byste vzkázal občanům, kteří říkají, že už si na EET i kontrolní hlášení zvykli a že, pokud je to nutné, tak to budou dělat, protože oni jsou poctiví a jim se nic nestane.

Myslím, že toto je pokřivený pohled, že žádné podnikatelské prostředí se tímto nenarovnává. Já se setkávám spíše s tím nebo jednoznačně s tím: Odstraňte ty překážky, které tady brání poctivým podnikatelům v normální činnosti. Pojďme se bavit i tom, co je dalším průvodním jevem EET a kontrolního hlášení. To, že najednou podnikatelé jsou jakoby někdo, kdo vlastně podvádí, koho je potřeba a priori kontrolovat. Proč? Vždyť to tak není. Kontrolujme namátkově, tam, kde je nějaké podezření.

Video

Petr Fiala o novele o zbraních a strachu z terorismu

Další věc ve vašem programu je teď hodně debatované téma podpory práv legálních držitelů zbraní. Vy jste podpořili i ústavní novelu, která teď čeká v Senátu na schválení a půjde k panu prezidentovi. Součástí toho je i možnost, že legální držitelé zbraní budou moci zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka. Proč si myslíte, že je nutné, aby tato možnost byla součástí Ústavy?

Ono by třeba nebylo nutné, aby to byla součást Ústavy, byť jako právo držet zbraň jakýmsi právem nepochybně je a má být. Ale ta motivace tady byla zcela zjevná. Je to směřování Evropské unie k omezování práv legálních držitelů zbraní s odůvodněním, že tím bojujeme proti terorismu, ale my tím proti žádnému terorismu nebojujeme, protože ty zločiny a teroristické útoky se nepáchají těmi legálně drženými zbraněmi, a my vůbec nechápeme, proč by tímto způsobem se mělo postupovat.

Takže my jsme podpořili tu ústavní změnu, považujeme to za naprosto logický krok, ale já tím chci zdůraznit nebo chci tady připomenout jednu věc, která ve veřejné diskusi bývá někdy zmatená – tohle rozhodnutí nijak nemění zákony, které upravují, kdo může držet zbraň, za jakých podmínek.

Není to tedy spíše jakási populistická hra právě na notu občanů s tím: Pozor, je tady hrozba teroristických útoků, toto by vám mohlo pomoci k tomu, abyste se mohli bránit?

Já bych v tom určitě neviděl populismus, ale je v tom – kromě toho, co jsem říkal, a jakéhosi vyjádření názoru České republiky na tuto záležitost – i určité upozornění občanům: Musíme dbát o naši bezpečnost, musíme se o ni starat všichni. To samozřejmě neznamená, že si každý musí koupit zbraň a začít se cvičit, aby mohl někde bojovat, ale to právo a vědomí odpovědnosti za bezpečnost je důležité.

Neznamená to ústavní zakotvení nějakým způsobem vzbuzování pocitu, že lidé musí mít strach? Že je tady potřeba mít strach, aby se tedy sami mohli bránit?

Ne, tak to vůbec nechápu, a naopak naše politika je taková, abychom strach lidí, který je, a obavy nebagatelizovali, ale nabídli jim řešení. Mluvím s lidmi, kteří chápou, že máme otevřený prostor v rámci Schengenu a v rámci Evropské unie, že cestujeme, že v řadě míst Evropy dochází k teroristickým útokům – v místech, kde se naši lidé pohybují, kam jezdí naše děti studovat, na výlety. Ta Evropa je otevřená, je to skvělé, ale my musíme vidět i ta nebezpečí, která tu jsou.

To, co třeba dělá Brusel často, kdy vymyslí jakousi směrnici na legálně držené zbraně nebo chce řešit problémy s migrací kvótami, není schopen chránit schengenský prostor, to jsou podle mě cesty, které nevedou k tomu, že lidé budou mít větší pocit bezpečí, a já chci, aby lidé měli větší pocit bezpečí.

Můžete mi na závěr vyjmenovat tři konkrétní věci, které by se pro lidi změnily, pokud by ODS byla ve vládě?

Je třeba říct, že těch věcí by bylo víc. Pokud bych měl vybrat tři, tak nepochybně základní věc je snížení daní a zvýšení platů díky snížení daní.

Druhá věc, která je naprosto podstatná, je to, co nazýváme antibyrokratická revoluce. My chceme v prvních šesti měsících, když vstoupíme do vlády, udělat audit, které předpisy jsou zbytečné, které zákony je možné zjednodušit a zrušit. Není prostě možné, abychom byli na 130. místě ve světě, pokud jde o délku stavebního povolení.

Třetí věc: musíme investovat. Musíme investovat do vzdělání, do výzkumu a musíme taky investovat do dopravní infrastruktury.