Kdy ve vás uzrálo to rozhodnutí kandidovat na prezidenta? Do voleb zbývá už jen pár měsíců, ostatní kandidáti už kampaň rozjeli.

Když byste začali „googlovat“, tak někteří o mé kampani mluvili už před rokem. Byl jsem vyzýván zprava zleva, abych se tou tematikou zabýval. Já jsem tak učinil. Účastnil jsem se různých debat, ptali se mě i někteří, jak bych viděl svoji vlastní kandidaturu. Tehdy jsem necítil, že tady je důvod, proč se do toho pustit. Počkal jsem, analyzoval jsem a poté, co se mi zdálo, že tady něco podstatného chybí, tak jsem řekl: To mně začíná dávat smysl.

Co tady chybí?

Zdá se mi, že tady chybí prezidentská témata, jako kdyby v harmonii společnosti chyběla melodie. Chybí téma, jakou roli chceme hrát ve světě, jak zajistit důstojný život seniorům, jak otevírat našim mladým dveře do zahraničí. Máme několik kandidátů, ale mně se zdá, že s politickými stranami nebo institucemi, jako je Senát, vláda, kancelář prezidenta republiky, ti kandidáti nemají zkušenosti. Proto jsem si řekl, proč do toho nevstoupit, když vidím prostor pro některá věcná témata.

Chtěl byste, aby vás podpořila některá politická strana? Pomohlo by vám to?

To teď asi neumím říct. Stojím o podporu politikou napříč. Dnes mám senátory, kteří jdou zprava doleva, tak samozřejmě stojím i o další. Stojím o setkávání i s těmi, kteří už se rozhodli pro někoho jiného.

Je potřeba chránit hranice, a nemůžeme zapomínat na solidaritu

Neuškodí vám, že jste nesbíral 50 tisíc podpisů mezi voliči jako ostatní kandidáti? I tím se třeba můžete dostat více do povědomí lidí.

Uvědomuji si, že sběr podpisů je cestou za voliči a já to rozhodně chci odpracovat. Chystám se do regionů, mám určitou strategii, která se připravuje. Ale ta cesta k nominaci přece vede i přes Parlament, a nejsem jediný, kdo tou cestou jde.

Jak hodnotíte konání Miloše Zemana v prezidentské funkci?

Když si uděláme analýzu jeho zahraničních aktivit, vidím tam nevyužitý potenciál. Setkává se s řadou partnerů, ale chybí mi tam některé země například z EU, a přitom nám jsou velmi blízké. Je tam celá řada zemí, které nenavštívil nebo nepřijal jejich zástupce na Hradě. Otázka účasti na některých klíčových jednáních v rámci NATO nebo EU, to je také k diskuzi. To, co se mi na něm líbí, je, že stojí o intenzivní kontakt s občany a nebojí se jít proti proudu i ve chvíli, kdy mu všichni říkají, že to je špatná cesta. To je v něčem inspirující, svým způsobem se chová jako lídr.

Kdybyste se stal prezidentem, pověřil byste sestavením vlády Andreje Babiše, kdyby byl obviněn kvůli kauze Čapí hnízdo?

To není dnes otázka pro mě, protože prezidentem nejsem, a ta situace nastává v jiné době.

Budoucnost života na venkově je otázkou kvality života pro ČR. Nemůžeme se tvářit, že život se odehrává ve městech

Nepřemýšlel jste o tom? Může se to stát, kdo ví, jak dlouho bude vláda sestavována.

Přemýšlím o tom intenzivně. Rozhodl bych se podle situace v Parlamentu, podle většiny, která se tam rýsuje, podle těch stran, které přinesou dostatečné záruky, že mají většinu.

Jaký máte postoj k migrační krizi a jak by měla ČR postupovat?

Ten tlak, který se vytvořil na evropský prostor, je obrovský. Je potřeba se mu postavit naprosto rázně. Je potřeba chránit hranice, a nemůžeme zapomínat na solidaritu. ČR dává pořád relativně málo na rozvojovou pomoc, přestože jsme opakovaně říkali, že chceme pomáhat. Zdá se mi, že tady máme ještě rezervy.

Hodně hovoříte o zahraniční politice, ale máte nějaké silné téma v rámci domácí ekonomiky?

Obnova venkova. 25 let je tady soutěž vesnice roku. Prezident s ní byl vždy spojen, tu soutěž zaštiťoval Václav Havel. Rád bych, aby se o těch vítězných obcích a finalistech mluvilo mnohem víc. Budoucnost života na venkově je otázkou kvality života pro ČR. Nemůžeme se tvářit, že život se odehrává ve městech. Malé a nejmenší obce, které mají vlastního starostu, lidé dostávají možnost účastnit se dění, prožívat pocit vzájemnosti. Tam prezident může přijít a říct, naučte mě to, ukažte, co jste dokázali. Obnova venkova je pro mě kulturním a duchovním úkolem.