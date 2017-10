„Tento zásah nemůže vést k ničemu jinému než k separatistickým tendencím. Nechápu, proč španělská vláda sáhla k takovému kroku,“ řekl poslanec Ondřej Benešík z KDU-ČSL. S jeho názorem souhlasil i ministr zahraničí a lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, byť je přesvědčen, že Katalánci konáním referenda porušili španělskou ústavu.

„Není dobré, když někdo říká, že ho nezajímá ústava. Všichni, včetně Katalánska, jsou součástí toho systému,“ podotkl. „Není na nás, abychom doporučovali Španělům, co mají dělat,“ zdůraznil šéf české diplomacie. Osobně se však domnívá, že španělská vláda udělala chybu a referendum měla umožnit.

„Když s někým žijete, tak ho neudržíte tím, že mu řeknete, že od vás nesmí odejít. Když dáte prostor a volnost, tak je to nejlepší možnost,“ dodal Zaorálek. Španělé by se prý měli inspirovat referendem ve Velké Británii o odtržení Skotska, které nakonec v hlasování Britové odmítli.

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky k eskalaci napětí ve Španělsku nejvíce přispěla tamní vláda. „Nejvíc pro případné odtržení Katalánska udělal násilný postoj španělské policie v neděli. Nesnese jiný komentář než odmítnutí a zavržení,“ řekl. Podle něj není v zájmu Česka, aby se jednotlivé státy v EU štěpily.

Závidí Kataláncům referendum

Plzeňský kandidát ANO Pavel Šrámek připomněl, že pokud katalánské referendum nebylo ústavní, neměla se ho španělská vláda bát. „Já závidím Kataláncům, že se mohli vyjádřit v referendu, i když to bylo protiústavní. Já bych to uvítal při dělení Československa. Nejsem zastánce dělení národů v Evropě,“ uvedl.

Předseda komunistů Vojtěch Filip své kolegy ve studiu opravil: „Já musím říci, že to samotné referendum nebylo protiústavní. Je neústavní. To je rozdíl pro nás právníky, ale má to význam i z mezinárodního pohledu.“

Poslanec a první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek kritizoval brutalitu, se kterou zásah španělské policie probíhal. Situaci považuje však za vážnou. „Hraje se o hodně, hraje se o to, jestli se vlády, ať už v Katalánsku, nebo Madridu, udrží. Katalánsko bude mít hrozný problém. Já si neumím představit, kromě Ruska a dalších takových zemích, kdo by je uznal,“ poznamenal.

Policejní zásah v Katalánsku odsoudil i zlínský lídr Pirátů Mikuláš Peksa, lídr olomoucké kandidátky STAN Radim Sršeň i kandidát SPD Jiří Kobza. „Nemůžu zapomenout, že podobným způsobem začínal i jugoslávský konflikt a to mě děsí,“ podotkl.

Španělská vláda situaci nezvládla



Místopředseda Zelených Petr Štěpánek postup Španělů ostře odsoudil. „Španělská vláda tu situaci zbabrala. My Zelení se domníváme, že by měli jít podobnou cestou, jako to bylo v Británii. Dohodli se na konání referenda rok dopředu a měli čas se na něj připravit. Ústřední vláda poškodila sama sebe,“ uzavřel.

Španělská policie při svém nedělním zásahu proti konání referenda o odtržení Katalánska zranila asi 900 lidí. V referendu, které španělská centrální vláda zakázala, přesto hlasovalo asi 42 procent Katalánců, 90 procent jich bylo pro odtržení.

Brutální zásah policie vyvolal především v Barceloně velký odpor občanů, v úterý byla vyhlášena stávka a do ulic vyšlo několik stovek tisíc lidí.