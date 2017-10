„Z účtenkové loterie jsme nebyli nadšeni, myslím, že není úplně nutná. Považujeme ji za zbytečnou,“ řekl Bělobrádek.

Loterie odstartovala právě v neděli. Lidé v ní mohou vyhrát různé ceny díky registraci účtenek vydaných v rámci elektronické evidence tržeb (EET). Loterie je má motivovat k tomu, aby si účtenky přebírali, čímž mají přispět k tomu, že obchodníci budou tržby řádně evidovat. [celá zpráva]

Podle Bělobrádka je ovšem třeba po deseti měsících fungování vyhodnotit i samotný projekt elektronické evidence.

„Nám se podařilo odložit třetí a čtvrtou fázi (třetí by měla začít v březnu příštího roku a týkat se svobodných povolání, dopravy a zemědělství, čtvrtá až v červnu a postihne malovýrobu - pozn. red.), aby se ve volbách lidé mohli rozhodnout, jestli to chtějí. Podle nás by třetí a čtvrtá fáze nastupovat neměla. První a druhá se musí parametricky změnit,“ uvedl Bělobrádek.

Je to obludnost, míní Kalousek



Předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek označil Účtenkovku za obludnost, EET je podle něj potřeba celé zrušit. „Je to velmi nákladná obludnost. Zhruba osmdesát miliónů ročně ze státního rozpočtu se budou vynakládat na ceny pro ty, kteří budou udávat své hospodské a své prodavače,“ nebral si servítky Kalousek. Podle oficiálních údajů dá stát na výhry v loterii 65 miliónů ročně.

„EET za necelý rok vedla akorát ke snížení služeb na venkově, znechucení živnostníků a zavedla nepříjemnou náladu ve společnosti. Účtenková loterie a EET nejdou oddělit, jsou to dvě části špatného projektu,“ řekl Kalousek.

Bělobrádkovi připomněl, že všechny čtyři fáze EET odsouhlasila vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL jako celek. „Všechny tři vládní strany hlasovaly pro obludnost, jejímž cílem je maximální devastace živnostníků,“ řekl.

Předseda Vojtěch Filip uvedl, že v některých zemích, například v Asii, se účtenková loterie osvědčila. „Otázka je, jestli to nebude dražší, než samotný výnos z EET,“ uvedl na TV Prima. EET podle něj nemá smysl rušit, jen to chce změnit koncepci. „Velké podniky to potřebují a stát to potřebuje také,“ řekl Filip.

Filip sepsul registr smluv

Předseda KSČM by končící koaliční vládě dal známku tři mínus. Nejhorším zákonem, který podle něj prosadila, je registr smluv, který označil za protiústavní. „Veřejné vlastnictví má méně práv než soukromé. S tím nemohu souhlasit,“ uvedl Filip.

Kalousek by oznámkoval reformní politiku vlády pětkou, naopak jedničku by podle něj vláda dostala za utahování šroubů a zbavování občanů svobody.

Opoziční ODS vydala prohlášení, ve kterém občany vyzvala, ať se Účtenkovky neúčastní. „Jedná se o další nástroj, který podporuje udávání podnikatelů a ničení zdravého ekonomického prostředí v České republice,“ prohlásila první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.