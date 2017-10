„Hele, to je ta jejich parta. Oni teď mají to nový heslo, prej neuhneme,“ říká Čtvrtníček alias odstřelovač. Namíří pušku na hlavu Kalouska a zavolá na něj. Předpokládá, že se uhne, a tak vystřelí. Ale Kalousek zůstane stát.

„Ty vole, on neuhnul. Přineste někdo mop,“ prohlásí po výstřelu.

Kalousek: Chceme kampaň s humorem



Kalousek Novinkám řekl, že se jedná o upoutávku, která má nalákat na chystané spoty. „My jsme natočili předvolební spoty s velkou nadsázkou a humorem, což mám rád a je mi vlastní. Chceme dělat volební kampaň s humorem a nadsázkou, protože si myslíme, že to k TOP 09 patří,“ uvedl.

Reakcí, že by někdo mohl chtít, aby se upoutávka změnila v realitu, se prý neobává. „Nebojím, točil jsem to s velkou rozkoší a bylo to pro mě velkým potěšením. Spolupracovat s Petrem Čtvrtníčkem je radost,“ sdělil Novinkám Kalousek.

V týdnu zveřejnila volební spot také ČSSD. V něm zase hraje pro změnu hlavní roli rodina volebního lídra soc. dem. Lubomíra Zaorálka. Současný ministr zahraničí vypráví, jak jeho otec bojoval za lepší pracovní podmínky dělníků.

Piráti: Pusťte nás na ně. Všichni nekradou!

Klip představili i Piráti. Předseda strany Ivan Bartoš v něm zpívá a doprovází se na akordeon. Strana v rámci volební kampaně využila okřídlené sousloví „všetci kradnú“, jehož autorství je všeobecně přiznáváno lídrovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

„Všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky. Jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky,” deklamuje v klipu Bartoš v narážce na Babišovu kauzu Čapí hnízdo, v níž je šéf ANO podezřelý z možného zneužití dotací.

Předvolební klip má také SPD Tomia Okamury. Ten kritizuje vládu Bohuslava Sobotku za neschopnost, hádky a nezvládnutou imigraci. Naopak slibuje přímou demokracii či zvýšení důchodů.

