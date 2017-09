Školy musí zachovávat náboženskou neutralitu, řekl ministr Štech

Ministerstvo školství nebude nijak zasahovat do pravomoci škol, které rozhodují, co žáci smí a nesmí nosit. V pořadu Partie televize Prima to řekl ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD). Reagoval tak na rozhodnutí soudu, který se v týdnu postavil za školu, jež zakázala nošení hidžábu.