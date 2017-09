Jenže přitom zapomínají, že následné vyšetřování a znalecké zkoumání může mít velmi negativní dopad na křehkou dětskou psychiku, jak se v pátek shodli odborníci na pražské konferenci věnované křivému obvinění. Zatímco před dvěma lety řešili policisté jenom v Praze pět případů křivého obvinění v souvislosti se zneužíváním dětí, loni už to bylo deset a letos už mají policisté dalších sedm případů.

Na konkrétní případ upozornil soudní znalec a sexuolog Jaroslav Zvěřina. „Matka opakovaně otce obviňovala, že zneužívá či osahává asi dvouletou dceru. Po každé návštěvě u otce ji proto vodila k dětskému gynekologovi, který nikdy nic nenašel. Za rok a půl takto absolvovala 37 gynekologických vyšetření. Jak moc tím asi ta holčička trpěla?“ řekl.

Podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Moniky Kymlové rodiče často nevědí, co je jejich rodičovská zodpovědnost a co budou děti vlastně prožívat. „Vezmou si advokáty a začne boj. V praxi je křivé obvinění častou součástí taktiky. Přitom si rodič, který druhého křivě obvinění, neuvědomuje, že poškozuje hlavně to dítě,“ zdůraznila soudkyně.

Nenávist a pomsta

Vedoucí OSPOD Praha-západ Petra Hermanová upozornila, že obvinění ze zneužívání často předchází jiná nařčení. „Začíná to, že otec kousnul do svačiny nachystané matkou, pokračuje přes špatnou volbu oblečení a vrcholem je sexuální zneužívání. Přitom sociální pracovnice často tuší, že jde jen o konstrukt nespokojeného rodiče. Ale nemůžeme si to vzít na triko, že bychom to přešli. Z našeho pohledu je alarmující i to, že rodič přijde oznámit zneužívání a už má několik znaleckých posudků,“ řekla.

Podle kriminalisty Jana Machuty nese většina případů křivého obvinění podobné znaky. „Je tam konflikt ohledně úpravy styku s dítětem či neochota podřídit se rozhodnutí civilního soudu. Oznamovatelem je většinou matka, jež s dítětem absolvuje řadu různých vyšetření, aby doložila svoje tvrzení. Čeká jen na to, až některý ‚specialista‘ vyplodí zprávu vyhovující matce. O tom, že dítě bylo takto opakovaně zkoumáno, se často dozvídáme až v průběhu našeho vyšetřování,“ dodal Machuta.

Nenávist a pomsta, to je silné palivo pro některé povahy Ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová

„Většinou je to matka, kdo tvrdí, že dítě se po návratu od otce chová divně, a toto chování i pečlivě popíše. Dítě to není schopné potvrdit, protože na to často ani nemá dostatečné verbální schopnosti. Navíc oznamovatelka přinese nějaké výtvarné projevy nebo video, kde je dítě podporováno a tlačeno k tomu, aby ukázalo, co vlastně tatínek dělá. Když to vidíme, tak občas přemýšlíme i o tom, jestli se už nejedená o sexuální zneužívání ze strany matky,“ řekla policejní psycholožka Alexandra Machková.

Podle Machuty chybí v českém systému jednotný přístup k podobným případům. „Nepomáhá ani vzájemná neznalost kompetencí, tedy co bude dělat psycholog, co policista, státní zástupce, jaké bude znalecké zkoumání,“ řekl kriminalista.

Křivě obviněných je přes sto



Ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová zase upozornila, že rodič by si měl oddechnout, pokud by se sexuální zneužívání u jeho dítěte neprokázalo. „Když zjistíme, že v jejich případu nevidíme znaky zneužívání, následuje často i velmi prudký výbuch nesouhlasu. A dál vláčejí své děti po dalších vyšetřeních. Nenávist a pomsta, to je silné palivo pro některé povahy,“ dodala Vitoušová.

Ze statistik ministerstva spravedlnosti plyne, že počet lidí odsouzených za křivé obvinění se za poslední dobu pohybuje okolo 140 lidí ročně. „Ženy přitom v této skupině tvoří více jak třetinu odsouzených, přitom v ostatní trestné činnosti je to jen okolo 15 procent,“ zrekapituloval Martin Mičkal z oddělení trestněprávní legislativy resortu spravedlnosti.