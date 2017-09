Mezi některými diskutujícími to v debatě řádně jiskřilo. Neshodli se zejména na tématu minimální mzdy. Zatímco většina politiků (zástupci ČSSD, lidovců, zelených, pirátů, KSČM i SPD) si notovala v tom, že by se měla ze současných 12 200 dále zvyšovat, proti byla pravicová opozice.

Lídr ODS pro středočeský kraj Jan Skopeček dokonce prohlásil, že by ji zrušil jako škodlivou. „Považuji minimální mzdu za škodlivou regulaci. Já bych ji zrušil, ale jsem realista, takže vím, že na tom nebude politická shoda,“ řekl Skopeček, podle nějž na minimální mzdu v době recese doplatí ti nejméně kvalifikovaní.

Na to ostře zareagovala představitelka Strany zelených Monika Horáková, která vede kandidátku v Pardubickém kraji. „Jak by asi vypadal váš život za dvanáct tisíc měsíčně, jak byste uživil rodinu?“ vmetla Skopečkovi Horáková. „Celý život jsem se snažil se vzdělávat, abych nemusel pracovat za dvanáct tisíc,“ reagoval Skopeček. „Ne každý je tak skvělý jako vy,“ opáčila sarkasticky Horáková.

Za nesprávný krok označila zvyšování minimální mzdy i Kristýna Zielenková, bývalá poslankyně ANO, která dnes vede kandidátku TOP 09 na Zlínsku. Poslankyně ANO Radka Maxová, lídryně v Jihočeském kraji, řekla, že hnutí ANO se zvyšování minimální mzdy nebrání, podle ní je ale potřeba, aby se na tom shodla tripartita.

Lidovci: Je třeba pozvat pracovníky z Východu



Dalším jablkem sváru byla debata o nezaměstnanosti. V ČR je momentálně rekordně nízká nezaměstnanost, nejnižší od roku 1998, někteří zaměstnavatelé nemohou sehnat pracovníky. Jan Bartošek z KDU-ČSL by to řešil otevřením pracovního trhu jiným zemím a přizvat do ČR prověřené pracovníky z Ukrajiny, Mongolska či Vietnamu. S ním souhlasila i Radka Maxová.

Proti je naopak ČSSD. „Před tím, než budeme najímat pracovníky z Ukrajiny, musíme lidi především dobře zaplatit,“ oponovala ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Michaela Marksová. Jan Skopeček z ODS připomněl, že je potřeba se zaměřit na tři sta tisíc nezaměstnaných, z nichž někteří nechtějí pracovat. „Právě ty je potřeba dostat na pracovní trh,“ řekl. S tím souhlasila i Hana Aulická-Jírovcová za KSČM, jejich slova ale nazdvihla Moniku Horákovou.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

FOTO: Petr Horník, Právo

„Jak jste přišli na to, že na pracovních úřadech jsou lidé, co nechtějí pracovat? Vy jim vidíte do hlavy? Nebo jsou na to nějaká čísla?“ ptala se. „Je vidět, že kolegyně nezná praxi,“ opáčila Aulická-Jírovcová. Té přizvukovala i lídryně SPD na Ústecku Tereza Hyťhová, podle které je potřeba řešit lidi, co parazitují na sociálním systému.

Lídři řešili i otázku důchodů. Jan Skopeček vyčetl současné vládě, že zrušila druhý pilíř důchodové reformy, ale nenabídla žádnou alternativu. „Druhý pilíř nebyla žádná důchodová reforma,“ zareagovala Michaela Marksová. Podle Michaely Matouškové (STAN) je potřeba, aby stát zajistil garantované důchody. Monika Horáková zopakovala, že Strana zelených chce řešit otázku seniorů zavedením zpětných hypoték: senioři by mohli své nemovitosti odprodat státu, a ten by je v nich nechal dožít. Lídr pirátů v Královehradeckém kraji Martin Jiránek řekl, že firmy by mohly nabídnout zaměstnancům spoření do zvláštních fondů.