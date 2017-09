„Se skřípěním zubů jsme připraveni akceptovat tři miliardy. Tato částka je ale tím prahem citlivosti, který, pokud nebude splněn, spustí protesty vysokých škol,” prohlásil Bek. Ministr Štech pro vysoké školy požaduje 4,5 miliardy, i podle něj se však dá za určitých podmínek uvažovat i o částce tří miliard korun.

„Je třeba vyrovnat deficity z uplynulých minimálně sedmi let a je třeba, aby byla nastartována změna financování vysokých škol. Rád bych zdůraznil, aby to bylo vnímáno jako první krok. Nejsou to vyhozené nebo projedené peníze, ale dobře využitá investice,” uvedl na tiskové konferenci Štech.

Částka tři miliardy korun je i tak podle něj nedostatečná. „Znamená to, že nebudeme mít něco pokryto tak, jak bychom si představovali,” doplnil Štech.

Stipendia nevzrostou podle plánu



S tím souhlasí i zástupci vysokých škol. Bude to podle nich znamenat značná omezení. Podle Beka by například v některých oblastech nedošlo k přijímaní nových studentů a omezilo by se plánované přidání na doktorandská stipendia. Ta dnes v průměru dosahují 7500 korun, původní plány byly, že by měla narůst až na 15 000.

Rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima upozornil, že by stipendia neměla být nižší, než je minimální mzda. Ta by se měla o ledna 2018 zvýšit na 12 200 korun, „osekané” navýšení od roku 2018 by tak nakonec nemuselo dosáhnout ani na ni.

Informace o tom, že by vysoké školy dostaly přidáno jen 2,2 miliardy, je pro zástupce vysokých škol nepřijatelná. „Z rezerv už máme jisté 2,2 miliardy pro vysoké školství. Těch zbývajících 800 miliónů se musí najít,“ řekl Novinkám Štech.

Rozhodující bude pondělí



Rozhodující pro další postup zástupců vysokých škol bude pondělní jednání vlády, po němž by mělo být jasné, zda jim požadovanou částku skutečně přidá. Pokud se tak nestane, zástupci vysokých škol se o dalším postupu budou radit v úterý odpoledne, kdy mají naplánovanou schůzku v Karolinu.

Spory o financování vysokých škol se vedou již několik měsíců. Kvůli nespokojenosti s příjmy a stavem školství jsou odbory už přes dva týdny ve stávkové pohotovosti. Klíčové pro ně bylo navýšení platů učitelů, koaliční lídři se už shodli, že jejich výdělky o požadovanou částku zvýší. [celá zpráva]

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v minulosti navýšil příjmy navrhovaného rozpočtu pro příští rok o 21 miliard korun proti červnovému návrhu. [celá zpráva]