Ten v diskusi potvrdil pověst bouřliváka. Střetl se např. s poslankyní a jedničkou ODS v Praze Janou Černochovou. Ta uvedla, že ODS není pro obnovení povinné vojenské služby, ale byla by pro obdobu branné výchovy na školách.

Matěj Stropnický na ní reagoval, že by neměla militarizovat společnost a zvláště ne děti. „Paní poslankyně chodí do škol s kvéry. Zbraně do škol nepatří zvláště v rukou politika,“ uvedl Stropnický. Černochová si to nenechala líbit a nabádal ministra a otce Stropnického, aby svého syna informoval, že armáda již léta objíždí školy a žáky informuje o armádě. „Pane Stropnický mladší měl byste si věci nejdříve ověřit, než budete někoho napadat,“ reagovala Černochová.

Politici probírali nelegální migraci a terorismus a připomněli si teroristický útok v Londýně. Skoro všichni se shodli na tom, že je potřeba posílit tajné služby, které by si měly v Evropě více navzájem informovat o možných teroristech.

Podle Martina Stropnického by měli zpravodajci více sdílet informace a méně střežit své tajemství. „Tajné služby by měly opustit resortismus a více své informace sdílet,“ uvedl ministr obrany.

Česká televize pořádala 15. září 2017 předvolební debatu lídrů pražské kandidátky.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Martin Stropnický stejně jako předseda pirátů Ivan Bartoš se pustil do migrační politiky vlády a hlavně ČSSD. „V tomto souhlasím s Ivanem Bartošem. Neřešili jste problém migrace, ale svoji popularitu,“ uvedl Matěj Stropnický. Podle něj není pravda, že migranti nejsou schopní se integrovat. Jako příklad uvedl Německo.

Barvy ČSSD přišel hájit předseda Sněmovny a jednička ve středních Čechách Jan Hamáček. Ten řekl, že Česko je na teroristy připravené a vláda pro to udělala dost. Hájil taky odpor české vlády proti kvótám na rozdělování migrantů. „Kvóty jsou chyba a doufám, že naši kolegové v Unii už to pochopili,“ uvedl Hamáček.

Podle Černochové vláda problém terorismu zanedbala a podle ní nejsou česká města na teroristické akce připravena. V případě větší migrační vlny by ODS podle ní byla pro větší uzavření hranic i mezi evropskými zeměmi.

Za TOP 09 přišel do studia poslanec a člen branného výboru Jiří Skalický. Podle něj by se mělo migraci více čelit na vnější hranici Unie. V Česku by podle něj měli tajné služby více hlídat islámské duchovní. Místopředseda STAN a lídr ve středních Čechách Vít Rakušan uvedl, že Česko musí nabídnout finanční pomoc africkým zemím, které budou ochotny budovat záchytné tábory.

Poslanec branného výboru Sněmovny a lídr ve středočeském kraji za KDU-ČSL Ivan Gabal soudí, že Česko musí více pomoci zemím na jihu EU. „Nesmíme nechat padnout Itálii,“ uvedl Gabal.

Branný program KSČM přišel hájit poslanec Alexandr Černý, podle něj musí Česko hlavně přispět k vyřešení válečných sporů. Za SPD přišel lídr libereckého kraje Radovan Vích, ten zopakoval, že nechtějí do Česka pustit žádného migranta jsou proti Islámu.