Podle analýzy volebních programů, kterou si odbory nechaly vypracovat z hlediska svých priorit, by nejmenší dopady na rozpočet měl program ČSSD.

Středula tvrdí, že jen čtyři strany se podrobněji věnují oblastem týkajícím se zájmů zaměstnanců. Návrhy sociální demokracie by podle analýzy vyšly celkem na 73 miliard korun. Naproti tomu program ODS by prý znamenal výpadek 279 miliard.

EET nerušte, vyzval Středula



„Tam se dá říct, že jsou ty náměty destruující. Částka je ohromná a považujeme to za velmi nebezpečné,“ řekl Středula. Zejména kritizoval volební slib zastropovat odvody na zdravotní pojištění. „Tady dáváme velký vykřičník, protože toto dělení podle nás není dobré,“ uvedl.

Vyslovil také nesouhlas s návrhem na zrušení elektronické evidence tržeb, jak navrhuje ODS a TOP 09. Podle Středuly zavedení EET zvýšilo příjmy do státní kasy a narovnalo podnikatelské prostředí.

Etapu liberálů máme za sebou



Propočty odborů ukázaly, že opatření TOP 09 by vyšla na 230 miliard korun. Nápady hnutí ANO by představovaly dopad ve výši 95 až 137 miliard korun.

„Život v ČR se po etapě, která se dá nazvat etapou liberálů, výrazně změnil, zlepšil. Uvědomme si, jak jsme se měli před čtyřmi lety. Vzpomeňte, že jsme stáli na náměstích a volali po ukončení činnosti tehdejší vlády. Volte se vší odpovědností, aby i po volbách bylo dobře,“ vyzval Středula.

Manifestace se točila zejména kolem odborářské kampaně Konec levné práce. Středula zdůraznil, že v době rekordního ekonomického růstu a minimální nezaměstnanosti je nejvhodnější doba pro prosazení vyšších výdělků.

Jsme osmí od konce



„Dříve nám říkali, že přidají, až bude líp. A teď, když je líp, tak říkají, že může být taky hůř,“ poznamenal sarkasticky.

Zdůraznil, že mzdová úroveň v ČR je až na osmém místě od konce mezi zeměmi EU. „Dostáváme zlomek toho, co ve vyspělých ekonomikách, přestože máme stejnou produktivitu,“ řekl Středula.

„Nevstupovali jsme do EU, abychom se stali žebráky Evropy. Začaly nás dobíhat a předbíhat země, u kterých bychom to nepředpokládali. K čemu reformy, když dojdete do obchodu a nemáte peníze. K čemu chodit do práce, když rovnou můžete na úřad práce žádat o doplatek na bydlení?“ tázal se.

Tisíce nových členů



Podle něj kampaň za vyšší platy přilákala tisíce nových členů. Po dobu kampaně se k odborům přidalo 26 684 nových členů a založilo se 202 nových odborových organizací. Připomněl, že odhad ministerstva financí počítá s růstem platů o osm procentních bodů v příštím roce. Odbory požadují zvýšení mezd o osm až deset procentních bodů.

Středula kladl důraz na význam kolektivního vyjednávání ve firmách, ale požadoval i posílení sociálních práv. Manifest podpořili i zahraniční odboroví předáci, a to ze Slovenska, Německa a Rakouska.