Babišovi se ze strany Miloše Zemana dostalo podpory, prezident podle šéfa ANO zopakoval, že pověří sestavením vlády předsedu vítězné strany.

„Bavili jsme se o celkové politické situaci. Prezident řekl to, co předtím, tedy že předsedou vlády jmenuje vítěze voleb. Nikde ale není psáno, že ty volby vyhrajeme,“ řekl Babiš novinářům. Řeč přišla i na jeho trestní stíhání. „Pana prezidenta jsem informoval, že jsem přesvědčen, že to je účelová kauza, která má ovlivnit sněmovní volby,“ doplnil.

Předseda ANO dále zopakoval, že kauzu Čapí hnízdo a její načasování považuje za účelové. Poukázal na případ starostky Třince Věry Palkovské, která rovněž čelila trestnímu oznámení, které se však posléze ukázalo jako neoprávněné.

Volební spolupráci se Zemanem Babiš prý neplánuje.

Prezident je prý zdravý, ujišťoval Babiš



Babiš po jednání ve zjevně rozjařené náladě o Zemanovi poznamenal, že „vypadá dobře a je zdravý”.

„S panem prezidentem jsme se nejdřív bavili o našem zdravotním stavu. Pan prezident vypadá dobře, zhubnul, cítí se dobře, všechna vyšetření dopadla dobře... Akorát má trochu problém s těma nohama, ale to je známé,” řekl.

Program a brožura

Dále uvedl, že prezidentovi přinesl asi čtyřicetistránkový dokument, který shrnuje jeho práci v čele ministerstva financí. Nazval ho jako „moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra”, zprávu měl totiž připravenu těsně před tím, než byl z úřadu odvolán. „A ještě jsem mu dal letáček, kde je stručný přehled toho, co jsem udělal jako ministr financí,” dodal a ukázal tabulku, shrnující kdo a kdy zadlužil zemi.

Andrej Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Policie v kauze Čapí hnízdo podezřívá Babiše a místopředsedu jeho hnutí ANO Jaroslava Faltýnka z možného zneužití dotace, kterou farma inkasovala. Farma totiž v minulosti patřila společnosti Agrofert, jejímž majitelem byl až do letoška Babiš.

Farma nejprve Agrofertu patřila, následně byla převedena na anonymní akcie na doručitele. Díky tomuto manévru mohla získat dotaci 50 miliónů, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla. Následně sfúzovala s jednou z Babišových společností, a tak se do holdingu vrátila.

Babiš loni ve Sněmovně uvedl, že v době získání evropské dotace byli akcionáři farmy bratr jeho partnerky a jeho dvě dospělé děti. Předtím tvrdil, že s farmou nemá nic společného.

Objevily se spekulace, že by prezident mohl Babiše v případě odsouzení omilostnit. Tuto eventualitu Zeman odmítl, nicméně neopomněl dodat, že žádost o vydání obou poslanců považuje za „policejní provokaci”. [celá zpráva]