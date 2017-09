Pondělní jednání se s ohledem na utajované skutečnosti, které by při něm mohly zaznít, konalo za zavřenými dveřmi. Nečasovou k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako obvykle doprovodil její manžel, bývalý premiér Petr Nečas, jenž v případu figuruje jako svědek.

„Dnes probíhal výslech obžalované, ona odmítla vypovídat, a byly tedy přečteny protokoly z přípravného řízení a hlavního líčení,” popsala soudkyně Hájková.

Existovaly zdravotní obtíže



Projednávání případu na jaře opakovaně zbrzdila omluvenka Nečasové, protože obžalovaná zároveň trvala na své osobní účasti v soudní síni. Soud si proto vyžádal odborný posudek, který měl její stav zhodnotit.

Jana Nečasová s manželem Petrem

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Z posudku vyplynulo, že první i druhá omluva byly adekvátní - že tam skutečně nějaké zdravotní problémy byly, které neumožňovaly účast u hlavního líčení. Důležité pro mě je v tuto chvíli to, že prognóza do budoucna je příznivá — že by se paní obžalovaná tedy měla nadále účastnit hlavního líčení bez problémů,” shrnula Hájková.

Právník Nečasové Eduard Bruna nechtěl specifikovat, v čem zdravotní problémy klientky spočívají. Posudek má podle něj dvě části.

„V první se říká, že ta její situace zřejmě mohla být taková, že se omlouvala, protože ta dokumentace tomu svědčí. A do budoucna, že se doporučují medikamenty, aby to znova nenastalo, tak, aby mohla chodit k soudu,” řekl.

Proč by vypovídala, divil se právník

Obvodní soud se případem zabývá už potřetí. Předchozí dva osvobozující verdikty zrušil odvolací senát, který poté nařídil výměnu soudkyně. Nečasová dnes podle Bruny nevypovídala proto, že její předchozí výpovědi „jsou perfektní”.

„Na jejich základě byla přece původně zproštěna, tak proč by dneska vypovídala? To by nemělo logiku,” podotkl. Jeho klientka podle něj nechce na svých stanoviscích nic měnit, stejně tak nechce navrhovat předvolání žádných nových svědků.

Hlavní líčení bude v tomto týdnu pokračovat výslechem utajovaných svědků, v říjnu přijdou na řadu ostatní svědecké výpovědi. Rozsudek by soudkyně ráda vynesla do Vánoc.

Jana Nečasová s manželem Petrem a právním zástupcem Eduardem Brunou (vlevo)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Kauza Vojenského zpravodajství přispěla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády. Obžaloba tvrdí, že zpravodajci sledovali na podzim 2012 na pokyn šéfky premiérova kabinetu Nečasové a bez vědomí ministra obrany tehdejší ženu premiéra Nečase Radku, přičemž současná Nečasova manželka si tím chtěla opatřit neoprávněný osobní prospěch — premiérův rozvod.

Společně s Nečasovou jsou obviněni zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek, kteří uvádějí, že prováděli tzv. kontrasledování kvůli obavám o bezpečí premiérovy rodiny.

Nečasová čelí obžalobě také v kauze tzv. trafik pro trojici poslanců z ODS, kterou soud projednává společně s jejím obviněním z krácení daní u luxusních darů. V lednu byla nepravomocně odsouzena za vyzrazení utajované zprávy Bezpečnostní informační služby lobbistovi Ivo Rittigovi k podmíněnému trestu v délce 1,5 roku. Její odvolání proti verdiktu projedná vrchní soud ve čtvrtek.