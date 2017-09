Podle advokátů, kteří spor proti Profi Creditu u soudu vedli, ekonomicky závislých rozhodců na úvěrových společnostech byla v minulosti řada.

Rozsudek tak nově otevírá cestu k zastavení desítek tisíc exekucí, které do této doby nebylo možné napadnout.

Rozhodovala 28 tisíc sporů

Soud přišel na to, že jednotliví rozhodci rozhodovali jako na běžícím pásu ve prospěch firmy Profi Credit tisíce rozhodčích smluv, na jejichž základě úvěrová firma požadovala od věřitelů nepřiměřeně velké penále a úroky.

„Každý průměrný spotřebitel očekává, podepíše-li rozhodčí smlouvu, že jeho věc projedná rozhodce nezávislý – i ekonomicky – na úvěrové společnosti,“ uvedla soudkyně Martina Štolbová. Případ, který měl soud na stole, řešil rozhodce Jan Fišer. Podle soudu od roku 2009 rozhodoval pro Profi Credit stovky sporů ročně s odměnou v řádu statisíců korun ročně.

Dále soud zjistil, že dalším z rozhodců, který mohl o smlouvě podle úvěrové společnosti rozhodnout, byla Eva Vaňková, která pro firmu rozhodla skoro 28 tisíc sporů za odměnu 30 miliónů korun. „Z uvedeného lze dovodit zjevnou ekonomickou závislost obou rozhodců na úvěrové společnosti,“ uvedla soudkyně.

Nepoctivé a nemravné

Exekuci soudkyně zastavila, protože podle ní Profi Credit nejednal s klientkou „poctivě“. To firma odmítá. „Společnost Profi Credit vždy dodržovala platné zákonné normy a smlouvy byly v souladu s platnou legislativou. V případě, že klient přestane splácet, dochází v 98 procentech případů k mimosoudní dohodě,“ řekla marketingová ředitelka společnosti Dana Hakavcová s tím, že od prosince 2016 po změně zákona o spotřebitelském úvěru rozhodčí doložku již nepoužívají.

V posuzovaném případě si ­klientka půjčila 50 tisíc korun a během tří let měla při ročním úroku 126,6 procenta zaplatit 138 924 korun. Klientka zaplatila většinu dluhu, ale dostala se do prodlení. Proto jí začala běžet navíc pokuta 0,25 procenta ze zbytku jistiny denně. Firma její případ předala exekutorovi, který na ní vymáhal 48 tisíc korun plus své náklady.

Podle Petra Němce, advokáta, který věřitelku zastupoval, by obecný soud s exekucí v takovém případě nikdy nesouhlasil. Rozhodce však s tím podle Němce neměl problém, a to proto, že „ignoroval ustanovení na ochranu spotřebitele, dobré mravy a veřejný pořádek“.

Advokátka Profi Creditu Kateřina Perthenová u soudu odmítla, že se uvěrová firma chovala nemravně. Podle ní věřitelka podpisem jak úrok, tak smluvní pokuty stvrdila a zavázala se je splatit. „Proto nejsou v rozporu s dobrými mravy, navíc jejich výše je přiměřená a odpovídající jejich významu,“ uvedla advokátka do spisu.

Zároveň dodala, že každý, kdo uzavírá závazný právní vztah, musí být dostatečně uvážlivý. „Nemůže jít k tíži jedné smluvní strany, že si druhá počíná neopatrně,“ podotkla advokátka.

Kdo zaplatil víc, může žádat peníze zpět



Advokát Němec Právu řekl, že původně institut rozhodců vznikl, aby odlehčil a zefektivnil práci obecných soudů. „Soukromí rozhodci, kteří jdou výměnou za milióny na ruku úvěrovým společnostem, takovou alternativou rozhodně ­ne­jsou,“ dodal.

Jeho kolega Tomáš Pospíšil uvedl, že věřitelé, kteří úvěrové společnosti zaplatili víc, než je přijatelné, budou moci žádat své peníze zpět.

„Po zastavení takto nařízené exekuce mohou lidé požadovat zpět nejen náklady exekutora, ale i peníze, které zaplatili právě na protiprávních úrocích a pokutách,“ řekl Pospíšil.