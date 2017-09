Babiš: I když mě obviní, budu kandidátem na premiéra

Ať se stane cokoliv, Andrej Babiš zůstane kandidátem hnutí ANO na post premiéra. Nezměnilo by se to ani tehdy, pokud by ho policie kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo obvinila.