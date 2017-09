I přes počáteční ujištění policistů, že náklady ve výši okolo dvaceti tisíc korun uhradí, nedostali majitelé nemovitosti nakonec ani korunu. Nároku na zaplacení škody se domohli až nyní u soudu.

„Ze zákona o policii jasně plyne její objektivní odpovědnost za škodu, kterou způsobí v souvislosti se svojí činností. Účelem tohoto zákona je odškodnit občany za to, že poskytnou státu součinnost s potíráním zločinu,“ uvedl předseda senátu Krajského soudu v Plzni Zdeněk Pulkrábek.

Nenapadlo nás, že slib nedodrží



Po rozsudku se Jaroslavě W. draly slzy do očí. „Je to přece o nějaké důvěře občana v policii. Přivedli jsme je na stopu pachatelů, pak s nimi celou dobu až do toho zásahu spolupracovali a plnili všechny jejich požadavky. Protože nás ubezpečili, že škodu za rozbité dveře zaplatí, nechali jsme je opravit. Vůbec nás nenapadlo, že slib nedodrží a nechají nás na holičkách. Bohužel jsme se ale museli obrátit na soud,“ uvedla 45letá žena.

Museli jsme jednat operativně a rychle, nebylo možné čekat, až majitelé objektu přijedou a umožní nám vstup za pomoci klíčů. velící důstojník zásahu

S manželem respektovali, že policie nemůže chystané akce prozradit třetí osobě. „Oni tam vlítli, zadrželi pachatele a až po hodinách začali s domovní prohlídkou, během které rozbili několik dalších dveří. Tomu se už dalo předejít, kdyby nás policie požádala, tak jim dveře odemkneme klíčem,“ doplnil Petr W.

Připomněl, že předtím nebyl problém, když je policisté požádali o zajištění přístupu do objektu, aby tam mohli instalovat sledovací zařízení. „Já se vlastně ani už nedivím, že lidé raději policii nic neoznámí. Náš případ dokonale naplňuje rčení pro dobrotu na žebrotu. Kdybychom nikomu nic neřekli, vypověděli nájemní smlouvu, tak se všechno obešlo bez jakékoliv škody,“ uzavřel Petr W.

Ministerský šok

Velící důstojník, který tehdy akci nařídil, u soudu uvedl, že bylo třeba akutního zásahu, protože v nemovitosti se měly pohybovat podezřelé osoby, které bylo třeba neprodleně zadržet. „Museli jsme jednat operativně a rychle, nebylo možné čekat, až majitelé objektu přijedou a umožní nám vstup za pomoci klíčů. Příkaz k domovní prohlídce jim byl doručen až po jejím provedení,“ dodal policista.

Právní zástupkyně ministerstva vnitra Vlasta Kurfürstová trvala na zamítnutí žaloby. „Přestože to může být pro poškozené citlivé, protože spolupracovali s policií, stát je až posledním, kdo by měl hradit škodu. Měli se ale domáhat náhrady škody na té osobě, z důvodu jejíž trestné činnosti došlo k policejnímu zásahu,“ prohlásila Kurfürstová.

Manžele pak doslova šokovalo soudem citované vyjádření ministerstva k žalobě. Podle něho to byli právě oni, kteří pro své nezodpovědné jednání umožnili občanům vietnamské národnosti využívat jejich objekt, v němž byla páchána trestná činnost týkající se výroby a distribuce drog.

„Tohle snad přece nemohou myslet vážně. Ten dům jsme pronajali před deseti lety Vietnamce, která tam měla obchod a byt. Všechno bylo v pořádku. Zřejmě jak se k ní nastěhoval nový druh, tak se tam začaly dít nepravosti. Jakmile jsme měli podezření, okamžitě jsme na to upozornili policii,“ uzavřel Petr W.