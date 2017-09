Ministr financí dlouhé jednání ve Sněmovně jako obstrukci nevidí, podle něj se všichni vyjadřují k věci. „Atmosféru moc nesleduji, jsem v době, kdy se připravuje státní rozpočet, což je podle mě pro občany České republiky důležitější téma, takže se snažím využít času, co tam je,“ řekl Novinkám.

Zatím není rozhodnutý, jak ve věci vydání svého stranického šéfa k trestnímu stíhání bude hlasovat. „Mám teď jiné zájmy. O hlasování jsem nepřemýšlel, je to předčasné,“ prohlásil Pilný.

Kalousek: Nerozhodujeme o Babišově vině.

Podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska útočí Babiš na všechny. „Já neberu Andreji Babišovi jeho právo snažit se vysvětlit, že se ničeho nedopustil. Proti čemu se ohrazuji, to jsou útoky, kterých se dopouští na nás na všech. Nikdo z nás neklamal veřejnost, nikdo z nás neobelhával Poslaneckou sněmovnu, když zatajoval majetkovou strukturu Čapího hnízda. To dělal jenom on. Nikdo z nás si nepřivlastnil 50 miliónů pro malé podnikatele, to udělal jenom on,“ řekl Novinkám Kalousek. Pokud by to podle něj neudělal, mohla nyní Sněmovna jednat o něčem užitečnějším.

Kalousek při svém projevu v dolní komoře také připomněl sázku, kterou spolu s Babišem v roce 2015 přes média uzavřeli a která se týkala Babišova tvrzení, že byl vyšetřován kvůli povolení sázek na internetu. Na dotaz Novinek šéf TOP 09 uvedl, že Babiš sázku prohrál a že má u něj tzv. čestný dluh, který dosud nesplatil. „Umíte si představit Andreje Babiše, který něco zaplatí nebo dodrží slovo? To nikdo soudný nemůže čekat,“ uvedl Kalousek.

Podle šéfa Starostů Petra Gazdíka jde ve Sněmovně o politické divadlo, které probíhá standardním způsobem. „Rozhodujeme o tom, jestli ta žádost je, nebo není politicky motivovaná. Sněmovna není soud, my nejsme soudci. My nemáme říkat, jestli je někdo vinen nebo nevinen. Je to politické divadlo, největší roli v tom hraje to, že ten přímý přenos jde na ČT24 a některých dalších serverech, takže někteří exhibují. Je to jako vždycky,“ řekl Gazdík.

Je to politické divadlo, komentuje jednání Sněmovny Gazdík.

Babiš není nadčlověk



Dodal, že policejní žádost o vydání Babiše je v pořádku, nedomnívá se, že byla úmyslně časově určena: „Nemyslím si, že by policie měla své žádosti nebo nežádosti dávat nebo nedávat podle toho, jestli je před volbami. V příštích deseti letech bude neustále před nějakými volbami, a policie by tak nemohla poslance stíhat nikdy.“

Podle něj není trestní stíhání veřejného činitele neobvyklé a neměl by se mu vyhnout ani Babiš. „Hnutí ANO mělo ve svém programu zrušení poslanecké imunity a já si vážím toho, že Andrej Babiš řekl, že chce být vydán, protože by byl pokrytec. A ten problém, který má Andrej Babiš s tím možným dotačním podvodem, takových problémů měla celá řada starostů, stovky starostů, a ti starostové museli projít tím vyšetřováním, případně obviněním, případně soudem, a bohužel Andrej Babiš také není nadčlověk – žádný z nás poslanců,“ řekl Novinkám.