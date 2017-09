Babiš dospěl podle šéfa ODS Petra Fialy k závěru, že nestačí snít, a tak sepsal něco na papír. Podle něj je ale celý program nedůvěryhodný zvlášť v kontrastu s tím, jak hnutí ANO hlasovalo o různých zákonech.

„Andrej Babiš může najednou změnit názor na daně, ale za čtyři roky žádné snížení daní ani nenavrhl a na svůj slib z minulých voleb, že připraví reformu vedoucí ke zjednodušení daní, nejspíš ‚zapomněl‘. Místo toho enormně zvýšili byrokracii,“ podotkl Fiala.

„Slibují dvě procenta HDP na obranu. Když jsme to navrhli, tak to hnutí ANO odmítlo. Navrhují 10procentní DPH na potraviny - hnutí ANO ale dříve hlasovalo proti. Chtějí zrušení resortu pro vědu a výzkum - vždyť to oni sami zavedli,“ zdůraznil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Program ANO připomíná pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Pouze není jasné, kdo ten dort zaplatí,“ dodal.

ODS chce zrušit EET



První místopředsedkyni ODS Alexandru Udženiju zase překvapilo, že Babiš nyní navrhuje úpravy v elektronické evidenci tržeb. „Nesmysly, na které jsme při schvalování upozorňovali, konečně objevil i on. Řešením ale nejsou výjimky a specifická pravidla pouze pro někoho, ale EET je třeba zrušit úplně,“ míní Udženija.

Hnutí ANO představilo program v neděli. Nese název „Teď, nebo nikdy.“ Zdůrazňuje například nutnost uzavření vnější evropské hranice a důsledné obrany proti nelegální migraci. Zároveň chce zavést klouzavý mandát pro poslance i senátory.

Babišovci chtějí také navyšovat peníze pro zpravodajské služby na dvě procenta HDP. Cílem hnutí je mít 30 tisíc až 35 tisíc vojáků vybavených špičkovou technikou.