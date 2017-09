Letouny britské armády měly přiletět do Hradce Králové v pátek v 15.20 hodin. Kvůli dešti a celkově nepříznivým povětrnostním podmínkám nakonec přistávaly v sousedních Pardubicích.

„Nehodu vyšetřuje řízení letového provozu,“ nechtěl se blíže k havárii vyjadřovat mluvčí CIAFu Tomáš Otruba. Potvrdil pouze, že stroj v současné době stojí v trávě, asi 250 metrů od přistávací dráhy.

Eurofighter Typhoon T1A. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Páteční nehodu pro Hradecký deník potvrdila i mluvčí Správy letiště Pardubice Iva Machová. „Při přistání vyjel z dráhy letoun Eurofighter britského letectva, stroj se měl účastnit letecké show CIAF v Hradci Králové. Pilot je nezraněn, škoda na letounu zatím nebyla vyčíslena, pokud vůbec k nějakému poškození došlo,“ uvedla.

„I přes páteční nepřízeň počasí ostatní letouny svá přistání zvládli, případně odložili přílet na sobotu. Podobně jako například český pilot JAS-39 Gripen,“ dodal Otruba.

Největším lákadlem je ukrajinské SU-27

Přestože budou chybět britské eurofightery, i tak nabízí bývalé vojenské letiště ve Věkoších zajímavý program.

„Do Hradce Králové přiletěly dva moderní ukrajinské stroje SU-27 v doprovodu transportního letounu IL-76,“ upřesnil jeden z hlavních organizátorů akce a náměstek královéhradeckého hejtmana Aleš Cabicar.

Ukrajinský Su-27

FOTO: Lucie Žlábková, Právo

Chybět nebude například ani belgické letectvo, které vyslalo do Hradce vrtulník A-109, doprovázený letounem středního doletu C-130J Hercules. Velení Armády České republiky zase potvrdilo na CIAF účast strojů Mi-24, Mi-171 a do zahajovacího průletu 2xJAS-39 Gripen, 2xL-159 ALCA a C-295M CASA.

Stíhací letoun Su-27 z Ukrajiny.

FOTO: David Taneček, ČTK

Kromě ukázek bojových strojů čeká na návštěvníky leteckého festivalu, jehož je deník Právo mediálním partnerem, představení dovednosti letců v akrobatických disciplínách, a to včetně v Hradci velmi populárního týmu z Lotyšska Baltic Bees, létajícího na pěti československých letounech L-39C, nebo každoroční účastníci Očovskí bačovia ze Slovenska na čtyřech L-13 Blaník. V individuálním vystoupení se mimo jiné představí Peter Besenyei na Extra 300.

Zájem o prohlídku stroje JAS-39 Gripen z výzbroje české armády je na hradeckém CIAFu enormní.

FOTO: Lucie Žlábková, Právo

Pro návštěvníky je zavedena mimořádná doprava



„Letiště je po oba dva dny otevřeno veřejnosti vždy od 8 hodin, letové ukázky jsou na programu od jedenácti, konec předpokládáme před pátou hodinou,“ přešel k praktickým návštěvnickým informacím Aleš Cabicar. Jednodenní vstupenka pro dospělého stojí stejně jako v minulých letech 300 korun, děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Parkovné na den činí 100 korun. Výhodnější by tak mohlo být využití mimořádné autobusové dopravy.

Jedním z lákadel přehlídky je ukrajinský stroj Su-27.

FOTO: Lucie Žlábková, Právo

„Dopravní podnik připravil mimořádnou dopravu na letecký festival CIAF z Terminálu hromadné dopravy na letiště a zpět, a to po oba dva dny,“ potvrdil Michal Marx z hradeckého dopravního podniku. V dopoledních hodinách vyjíždějí autobusy každou čtvrt hodinu, odpoledne se interval prodlouží na 30 minut. V případě potřeby bude doprava posílena.

Transportní letoun IL-76 z Ukrajiny

FOTO: David Taneček, ČTK

Trasa této speciální linky vede od terminálu (stanoviště F3) přes zastávky Hlavní nádraží (stanoviště F), obchodní dům Tesco a Atrium, Centrál, Muzeum, Magistrát města, Průmyslová škola a letiště. Jízdné přijde na 25 korun za jednu jízdu, děti ve věku 6-15 let zaplatí 12 korun.

Na loňský ročník festivalu CIAF dorazilo na 40 tisíc lidí. CIAF se na hradeckém letišti pravidelně pořádá od roku 1993 s výjimkou šestileté přestávky, kdy byl přesunut na brněnské letiště. V roce 2009 se ale opět vrátil na východ Čech.