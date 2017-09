Telička prý poslal Babišovi dopis, ve kterém mu sdělil svůj pohled na věc. Napsal v něm například, že dlouhodobě zastává názor, že se má imunita vztahovat pouze na výroky a kroky, které se odehrají na půdě parlamentu a souvisí s výkonem poslaneckého mandátu. „Což není tento případ,“ zdůraznil europoslanec.

Poslanci, včetně těch z hnutí ANO, by podle něj proto měli hlasovat pro vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. „Pokud by se to týkalo mě, tak ano, zvedl bych ruku pro,“ odpověděl na dotaz, jak by se zachoval, kdyby seděl ve Sněmovně.

Není to vyšetřující akt, je to politický akt. Pavel Telička, europoslanec za hnutí ANO

Otázka zbavení imunity podle něj neznamená narušení presumpce neviny. „Pouze to dává prostor pro to, aby mohla být věc řádně vyšetřena. Je to otázka politické kultury. Pro ty dotčené - když říkají, že jsou nevinni, tak je to příležitost k tomu, aby se mohli obhájit a přispět k tomu, že se nevina prokáže,“ míní.

„Zbavení imunity přece neznamená, že ten výsledek je A nebo B. Není to vyšetřující akt, je to politický akt,“ řekl Novinkám.

Pavel Telička o Andreji Babišovi

Pavel Telička není členem ANO, za hnutí však kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu. S hnutím se však postupně názorově rozchází. V květnu například rezignoval na post předsedy zahraničněpolitické komise hnutí ANO. V červnu Novinkám v rozhovoru řekl, že si nedokáže představit, že by byl znovu jednou z hlavních tváří kampaně hnutí tak jako před čtyřmi lety.



Telička také komentoval kauzu ohledně nahrávek, které se objevují na veřejnosti a hovoří na nich Babiš. Podle něj se musí celá věc důkladně vyšetřit. „Pokud se prokáže autenticita nahrávky, je to závažný problém,“ sdělil.

Policie požádala Sněmovnu o vydání Babiše a Faltýnka v první polovině srpna. Důvodem je vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Mandátový a imunitní výbor na konci prázdnin doporučil poslance vydat. Sněmovna by o tom měla rozhodnout ve středu.

Babiš i Faltýnek tvrdí že celá aféra je účelová a má hnutí ANO očernit před blížícími se sněmovními volbami. Ty se budou konat 20. a 21. října.