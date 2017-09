Z Evropy míří do Spojených států flotila tankerů s milióny litrů benzínu. Část USA se potýká s nedostatkem pohonných hmot poté, co kvůli hurikánu Harvey musely zavřít rafinérie v Mexickém zálivu, uvedl server CNN Money. Celý článek Evropská flotila veze benzín do USA. Tam chybí kvůli hurikánu Harvey»