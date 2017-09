Undergroundová akce provozovaná od roku 1987 zprvu na loukách v okolí Trutnova čelila pravidelným atakům tehdejší Veřejné bezpečnosti. Zázemí našel Open Air Music, později TrutnOff Open po roce 1989 v přírodním amfiteátru na trutnovském Bojišti, kde se koncem loňského srpna odehrál zřejmě naposledy.

Letos jej měla nahradit komorní verze s připomínkou jedné z prvotin Václava Havla Zahradní slavnost v sousedních Mladých Bukách. Snaha však skončila fiaskem, když místní chtěli hnát woodstockáře vidlemi. „Já tady žádný rokáč nechci. Hudbu mám rád. Poslouchám jazz,“ zaznělo z úst jednoho z odpůrců na mladobucké radnici.

„Myšlenka to nebyla špatná. Vlna odporu by možná nevznikla, kdyby pořadatelé festivalu nesetrvávali na pozici ukřivděných ochránců svobody,“ konstatovala starostka Mladých Buků Lucie Potůčková (nezávislá).

Woodstockáři hledají azyl

Azyl woodstockáři hledají, jak říká spoluzakladatel českého Woodstocku Martin Věchet, na nových bledými tvářemi nezaneřáděných lovištích. Indiánům, jak se nazývají, doposud nabídlo zázemí patnáct subjektů.

„Woodstock přežije. Možná v jiné podobě. Nabídky z celé republiky jsou velmi zajímavé. Festival odchodem z Trutnova svůj genius loci neztratí. Nelze vyloučit ani návrat na domovskou scénu,“ míní Věchet.

Prezident Václav Havel s chotí a Martinem Věchetem

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Festivalové déjà vu proběhlo koncem letošního srpna na trutnovském Bojišti. Snahu oživit mainstreamem nepoznamenanou svobodnou mysl se pokusila skupina skalních účastníků českého Woodstocku. Dorazil i jeho spoluzakladatel František „Čuňas” Stárek, zvyklý v Trutnově koncem srpna na mumraj nezřídka dvaceti tisíc lidí. „Dnes se tady vůbec nic neděje. Chcípnul tady pes,“ hřímal bývalý důstojník BIS.

Festival udělal díru do světa

Trutnov podle Stárka udělal Woodstockem díru do světa. „Když jsem byl v Americe, jel jsem z Las Vegas do San Franciska a na odpočívadle jsem se potkal s jedním Američanem, který znal a věděl, kde jsou Čechy. Ptal jsem se, jestli zná ještě nějaké jiné české město kromě Prahy. Říkal mi, jasně, že zná ještě jedno. Už si ale nepamatoval, jak se jmenuje. Věděl však, že tam hráli Faith No More před prezidentem Havlem,” přidal Stárek.

Roli v letošním skonu českého Woodstocku na Trutnovsku prý sehrál i nepřiznaný odklon některých dnešních mocných od odkazu Václava Havla, jehož přízni se undergroundová akce od začátku těšila. Havel podle pořadatelů dávno netáhne, zato táhne všeobjímající konzum, supermarketové stodoly, lunaparkizovaná rekreační střediska a televizní seriálomanie.

Festival, proti němuž se během Havlova života osmělil veřejně vystoupit málokdo, přežil svého náčelníka, který zemřel na chalupě na rozhraní Vlčic a Mladých Buků, o šest let. „Obecně dnes ve společnosti převažuje vlna agrese proti alternativnímu, osobitému způsobu života,“ tvrdí Věchet.