Co říkáte na zatím poslední průzkum agentury Median, podle něhož k přesunu voličských preferencí nedochází?

Těžko říct, jaké dopady na preference bude mít očekávané vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, na to si budeme muset ještě počkat. Průzkum ale ukázal trvalou tendenci, kdy ANO je první a sociální demokracie druhá. Celkově nepředpokládám, že se skladba v dolní komoře příliš změní. Bude-li ANO mít vedoucí roli, tak to ale jistě bude značná změna proti dosavadnímu fungování Sněmovny.

Je nesporné, že se ANO bude na vládě podílet, i když vyhraje volby?

V našem politickém životě není nic nesporného a nepochybného. Z hlediska vytváření a činnosti vlády v parlamentní demokracii by bylo divné, kdyby se nejsilnější sněmovní strana, kterou občané určí svými hlasy ve volbách, na vládě nepodílela a nevedla ji. Takové případy jistě existují, ale z hlediska funkčnosti a politické stability to dobré není.

Jde také o to, co bude s Babišem. Prezident Miloš Zeman se ho v kauze Čapí hnízdo jasně zastal. Jde o důkaz jejich spojenectví?

Média mají ráda vytváření určitých svazků a z jistých shodných kroků se vyvozuje příliš. Nemyslím, že by hrozil duovirát Babiš - Zeman, oba jsou ale silné politické figury a není divu, že k sobě našli jisté sympatie.

Co říkáte na neustále se objevující nahrávky, kde figuruje Babiš?

Je mi to divné. Nemohu posoudit, jak to bylo s firmou FAU. Dobře ale víme, že konkurenční hospodářský boj bývá tvrdý. Když se teď vytahují různé jednotlivé kauzy, o kterých běžný člověk nic vědět nemůže, tak vzniká otázka, zda to není součást organizované kampaně.

Po výměně volebního lídra se preference ČSSD takřka nehnuly. Lubomír Zaorálek nezaujal?

Když Bohuslav Sobotka vedl kampaň k Babišovi, tak sociální demokracie neměla ani 14 procent. Takže bych řekl, že se stabilizovala její předchozí pozice. Zaorálek se jeví jako docela zdatný lídr a myslím, že může ještě straně nějaké body přinést.

ČSSD si podle mého názoru zhoršila pozici nezvládnutou policejní reformou a poté i vládní krizí, která ji poškodila, a pokud někomu prospěla, tak to bylo Babišovu hnutí. Snaha dostat Babiše za každou cenu z vlády se sociální demokracii vymstila. Oslabila kabinet a jeho důvěryhodnost jinak úspěšné vlády v očích lidí.

Stále si myslím, že by bylo dobré, kdyby tyto dvě strany spolupracovaly i po volbách, protože některé změny nelze provést jen během čtyř let. Vadou české politiky je nedostatek dlouhodobého plánování.

Nakolik podle vás má šanci uspět SPD, Starostové a nezávislí nebo piráti?

Myslím, že SPD je příliš populisticko-demagogická strana, v parlamentních demokraciích takové strany získávají voličskou důvěru. Serióznějšími alternativami jsou STAN a piráti, ale obávám se, že se do Sněmovny letos ani jedna z těchto stran nedostane. STAN rozjel velkou kampaň, ale s velkými úspěchy se nesetkává, piráti zase nejsou s to oslovit širší masy.

Myslíte si, že ve vládě opět zasednou lidovci? Někdy se jim vytýká, že do vlády půjdou s každým.

Myslím, že v parlamentu KDU-ČSL má své místo a že její působení v koaliční vládě je třeba hodnotit pozitivně. Když se dvě silné strany nebyly schopny dohodnout, tak působily jako jazýček na váze a mám dojem, že s touto pozicí mohou počítat i do příštích povolebních jednání. To, že jsou lidovci ochotní jít s tím či oním neznamená politickou bezcharakternost, ale pohyb na středové linii.