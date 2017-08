„Letošní léto nebylo nic moc kvůli suchu, ale posledních čtrnáct dní tři neděle docela rostou. Je to trochu lokální podle toho, jak kde pršelo. Ony ty bouřky nebyly všude, takže je místo, kde toho najdete plno a za pár desítek metrů nic a je to tam suchý,“ sdělila Právu mykoložka Libuše Kotilová. Upozornila, že v těchto dnech vyrazily pravé hříbky a ve vyšších polohách i lišky.

„Předevčírem jsem byla u nás na Třeboňsku a našla jsem i hodně holubinek, masáků, hnědých hříbků, ale také mochomůrky zelené. Tu si lidi často pletou s holubinkou nebo žampiónem, takže by měli dávat velký pozor,“ konstatovala Kotilová.

Zmínila, že pokud bude aspoň občas pršet, bude dobrá i podzimní houbařská sezóna. „Připravuji výstavu do zámecké galerie v Třeboni od 9. do 24. září. Je to nejdelší výstava živých hub, které denně obměňuji. Lidé si také mohou přinést houby na určování, nebo do expozice. Počítám, že tentokrát nebudeme mít nouzi,“ doplnila Kotilová.

Vyplatí se si přivstat, tvrdí houbařka



Svými úlovky se Právu pochlubila i Irena Koukalová, která sbírala houby s manželem v lesích na Českokrumlovsku. V košíku převažovaly pravé hříbky.

„Stačí se dívat na oblohu, kde se často spouští déšť. Trochu přičichnout na okraji lesa, zda to tam voní houbami. Něco málo vědět o symbióze kořenů stromů a hřibů, malinko rozumět trávám, mechům a chodit do lesa ráno, protože tehdy při výhodu slunce, když se les probouzí, je tam nejkrásněji a hříbky ukazují svoji krásu,“ je přesvědčená houbařka.

Irena Koukalová našla v lesích na Českokrumlovsku plný košík pravých hříbků.

FOTO: archiv Ireny Koukalové

Křemenáče a hříbky však vyrážejí i kolem cest, o čemž se přesvědčil Marek Heřman při procházce kolem rybníka v Českých Budějovicích. „Šel jsem se jen ráno projít se psem a na hrázi jsem našel šest křemenáčů a tři pravé hřiby. Myslím, že takhle to teprve začíná. Během prázdnin jsem byl pětkrát v lese a takhle se mi zdaleka nedařilo. Jezdím ke Kaplici, takže doufám, že sezónu zachrání ještě moje poslední procházky. Z hub jsem udělal smaženici a při příštím úlovku budu doufat i v houbové řízky,“ konstatoval Heřman.