Česká firma v Děčíně se pyšní evropským prvenstvím ve výrobě vojenských atrap, které prodává do celého světa. A to díky šikovným českým švadlenám. „Je to velmi kvalitní česká textilie, což je naše největší konkurenční výhoda. Veškerý materiál použitý na naše stroje pochází z České republiky,“ říká spolumajitel firmy Inflatech Vojtěch Fresser s tím, že jde o syntetické hedvábí s polyuretanovým zátěrem. Když se nafukovačka náhodou někde poškodí nebo protrhne, tak stačí jen jehla a nit nebo klasická záplata.

Co je ale největší výhodou těchto atrap, je hmotnost celé konstrukce. Dříve se vyráběly z gumy a byly těžké. Například atrapa protiletadlového raketového kompletu SA-8 sovětské produkce váží okolo 80 kilogramů a vejde se do jedné přenosné tašky. Nafouknutí trvá zhruba deset až dvacet minut, totéž sbalení.

Nafukovací armáda mate nepřítele.

FOTO: Novinky

Zvláštností je, že přestože je veškerá technika z látky, tak na radarech i termovizích se atrapy tváří jako skutečné zbraně. „Máme speciální odražeče implementované uvnitř tohoto zařízení, které odrážejí radarové vlny a emitují tepelnou energii stejně jako skutečná technika. Nepříteli se to na radaru rozsvítí jako padesát tun železa,“ tvrdí Fresser.

Pro armádní cvičení

Podle něj firma vyváží do celého světa, včetně oblastí, kde se skutečně válčí. Ale jinak jsou atrapy hlavně pro armádní cvičení. Kdyby se namísto skutečné techniky používaly nafukovací atrapy, armáda by ušetřila 90 % nákladů, tvrdí Fresser.

Piloti při výcviku musí vyhledat cíl, který vyzařuje rádiové vlny, a ten zničit. Pevný cíl nelze přemístit, tudíž při druhém průletu chybí moment překvapení. Se skutečnou technikou je velmi těžké projet lesem jen třeba deset kilometrů. „My můžeme tanky vyfouknout a rychle přemístit a tím trasu změnit. Pilot pak netuší, kde se znovu může objevit,“ vysvětlil Fresser.

Cena jedné nafukovací atrapy se pohybuje kolem 30 tisíc dolarů (asi 650 tisíc korun).

Z výšky není poznat, že nejde o skutečnou armádní techniku.

FOTO: Novinky

Přestože výrobci z Děčína prodávají do celého světa, česká armáda na cvičení používá opravdovou těžkou techniku. „I pro mě je nepochopitelné, že Armáda České republiky tuto techniku nevlastní. Je to věc, která opravdu ušetří obrovské náklady při výcviku především pilotů,“ řekl Novinkám prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek s tím, že doufá, že v roce 2018 už by armáda mohla nafukovacími atrapami disponovat.

„Je to pouze otázka rozhodnutí vrcholového vedení ministerstva obrany a Generálního štábu a potom technologie výroby,“ tvrdí Hynek.

Jenže armáda se do nákupu nafukovacích klamných terčů nežene. „Smyslem klamných cílů prioritně není jejich použití jako cílů při výcviku, ale klamání protivníka při bojové činnosti. Armáda ČR vlastní určité množství klamných cílů, s akvizicí nových ve své koncepci do roku 2025 nepočítá,” řekl Jan Šulc z tiskového oddělení Generálního štábu AČR.

Podle něj armáda pro výcvik používá standardní terčová zařízení, případně i vyřazenou a odstrojenou nepotřebnou vojenskou techniku.