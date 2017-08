„V malé obci dělá starosta všechno sám. Nemáte volné soboty ani neděle. Když někdo potřebuje ověřit podpis, tak ho ani v sobotu nebo neděli neodmítnu. Řešíte i takové banální věci, jako je volné pobíhání psů. V malé obci nemáte ani žádné soukromí, protože lidé si tu vidí do talíře,“ popsala Právu starostka obce Bělušice na Mostecku Veronika Pochobradská (nestr. za ČSSD).

Bělušice mají 217 obyvatel, v posledních volbách kandidovaly do jejich vedení dvě politické strany: ČSSD a Pro Obec. Podle Pochobradské není žádný div, že se do vedení příliš mnoho lidí nehrne, a už vůbec ne ti kvalifikovaní odborníci, kteří podle IDEA chybějí.

„Když jsem dělala v IT, tak jsem měla plat kolem 40 tisíc čistého, nyní mám 27 tisíc čistého,“ řekla Pochobradská. „Na to, kolik má starosta povinností, zvlášť když má na starosti projekty a dotace, tak je to málo,“ dodala starostka Pochobradská s tím, že hlavní motivace k práci je především láska k obci.

Jaroslav Bína (SNK Ločenické obce), starosta Ločenic na Českobudějovicku, které mají 711 obyvatel, jí dává za pravdu. „Základ je, že práce člověka musí bavit. Že v té obci žije, zná místní lidi. Ale je to práce od rána do večera a ten, kdo si představuje, že práce starosty znamená jen někde sedět a brát peníze, tak se zklame,“ řekl Právu. I on se domnívá, že plat starosty je v poměru k objemu práce, kterou musí zastat, zcela nedostatečný.

Obtěžuje papírování



Na peníze si nestěžuje starostka obce Komárov na Olomoucku Danuše Lhotáková (nez.), ačkoliv přiznává, že vzhledem k rozsahu činností je plat starosty vlastně nízký. Vadí jí však, jak obec, která má 186 obyvatel, ministerstva obtěžují papírováním.

„Chodí nám neustále nějaké dotazníky, které se nás třeba vůbec netýkají. Třeba kolik máme výherních automatů a podobně. My nemáme žádný, ale odpovědět na to musíme,“ podotkla pro Právo.

Starostovi obce Hradčovice na Zlínsku, která má těsně přes tisíc obyvatel, Janu Popelkovi (Sdružení pro Hradčovice) zase na současném stavu vadí, kolik práce starostům přibývá. „Je neustále větší a větší přenášení povinností na obce v otázkách, které stát (vláda, ministerstva, kraje) nedokáže vyřešit. Např. sociální bydlení, provozování pošty, zánik malých prodejen dostupných pro starší občany, poskytování lékařských služeb,“ popsal Právu. Normální mu nepřipadá ani situace, kdy má starosta malé obce menší plat než ředitel základní školy, kterou sama obec zřizuje.

Platy starostů



Průměrný plat ředitele školy je přes 37 tisíc, plat starostů startuje na 30 tisících hrubého. Starosta obce do tisíce obyvatel dostává k tomu za každých sto obyvatel 1447 Kč a další příplatky za členství ve výborech či komisích.

Starostové obcí od 1000 do 3000 obyvatel jsou na tom o něco lépe, dostávají základní plat téměř 45 tisíc plus 216 korun za každých sto obyvatel a další příplatky za výbory a komise.

Takové odměny se však týkají jen tzv. uvolněných starostů. Ti neuvolnění, tzn. ti, kteří k práci starosty mají i své civilní zaměstnání, dostávají za funkci maximálně 60 procent zmíněného platu. Zastupitelstvo však může schválit odměnu i nižší. Politické strany před volbami do Sněmovny změny v odměnách starostů a zastupitelů neplánují.

Podle místopředsedy ČSSD, poslance a starosty Náchoda Jana Birkeho by si ale větší plat zasloužili starostové malých obcí. „Protože jsou na všechno sami a mají obrovskou odpovědnost. Mají jen účetní. Já jako starosta Náchoda mám oproti tomu radu, úředníky. Mám velký respekt a úctu k lidem, kteří i v dnešní době chtějí práci starosty v malé obci dělat,“ řekl Právu.

Farský: Je to na 24 hodin denně



Stejný názor má i místopředseda ODS a starosta středočeských Líbeznic Martin Kupka. „Je pravda, že v malých obcích si musí starosta všecko fyzicky udělat sám, veškerá administrativa je na něm. Té práce je tolik, že starostové těch nejmenších obcí by si zasloužili nepochybně větší odměnu,“ řekl Právu.

Lídr hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský se domnívá, že starostou se člověk nestává pro peníze. „Nemyslím, že jsou odměny starostů špatně nastaveny. Je pravda, že práce starosty je na 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce, a pokud by byl plat přepočten na hodinu práce, tak je to hodně málo. Ale o penězích ta práce není,“ řekl Právu lídr STAN a bývalý starosta Semil Jan Farský.

Zároveň se domnívá, že fakt, že ve vedení malých obcí nesedí vysokoškoláci a odborníci, není na škodu. „Co by měla být ta správná vysoká škola? Stavební, nebo ekonomická? Starosta kolikrát v té obci funguje i jako údržbář, někdy musí i sednout do traktoru a posekat trávu,“ podotkl Farský.