Jak vidíte svoji politickou budoucnost? Zvažoval jste, že byste nekandidoval?

Samozřejmě, že budu ve volbách kandidovat. Proč bych nekandidoval?

Kvůli žádosti policie k trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu.

Myslíte kvůli anonymnímu trestnímu oznámení na deset let starou věc, která se jako náhodou vyšetřuje rok a půl a žádost o vydání je načasovaná tak, aby ovlivnila naprosto klíčové volby pro budoucnost této země?

Ne, kvůli tomu, že vás policie viní z toho, že jste údajný dotační podvod, do kterého jste měl zaplést i svou dceru a manželku, ve výši 50 miliónů sám řídil a koordinoval.

Nic jsem neorganizoval, nic jsem neřídil. To je naprosto nehorázné a absurdní tvrzení, v životě bych svoji rodinu ani své spolupracovníky neohrozil. Kauza Čapí hnízdo není nic jiného než Kubiceho zpráva číslo dvě.

Co říkáte na to, že se policie zajímá o vaši manželku a dceru? Kontaktovala je už?

V tuto chvíli se k tomu vyjadřovat nebudu, kontakty s policií probíhají prostřednictvím právních zástupců.

Když nebudu v politice, tak mi bude tisíckrát líp Andrej Babiš

Pro mě je ale zcela nemyslitelné, abych vědomě a po dlouhou dobu plánoval a organizoval trestnou činnost dalších osob navíc se zásadním rizikem, že uvedu do podezření svoji nejbližší rodinu. To si opravdu myslíte, že bych vlastní rodinu ohrozil kvůli 50 miliónům?

Určitě se člověk nestává bohatým proto, že platí víc, než musí.

Prosím vás, to říkáte mně, který v rámci Nadace Agrofert na charitu rozdal už více než 400 miliónů? Kdybych chtěl udělat dotační podvod, tak nebylo nic jednoduššího než zřídit offshoreovou firmu na Kypru s anonymními akcionáři.

Ale firma, která o dotaci žádala, měla akcie na doručitele. Proč, když nechtěla nic skrývat?

To bylo kvůli přání rodiny, která nechtěla, aby se vědělo, že firmu vlastní ona. Ostatně během dotačního období bylo firmám s anonymizovaným vlastnictvím přiděleno 3,4 miliardy korun na 130 projektů. Ale pozornost se soustředí na Čapí hnízdo.

Není důvod mě stíhat, nic jsem nespáchal Andrej Babiš

Tehdejší poskytovatel dotace věděl, že o příspěvek žádá společnost s akciemi na majitele. To bylo zcela legální a poskytovatel bližší údaje o vlastnické struktuře nevyžadoval. Dotace byla udělena za hejtmana ODS Bendla, kontrolována byla hejtmanem soc. dem. Rathem a pak ještě začátkem roku 2013 udělal speciální audit ministr financí Kalousek.

Co je ale nejdůležitější je, že těch 50 miliónů nikam nezmizelo, nikdo je nevytuneloval. Čapí hnízdo slouží veřejnosti, za rok tam přijede 40 tisíc lidí včetně spousty dětí. Farma dává práci 68 lidem, odvádí peníze na daních a dalších 930 miliónů se do ní investovalo.

Uznáte, že scénář, že z Agrofertu se vyčlení firma s anonymními vlastníky, dostane 50miliónovou dotaci, a pak se zase stane součástí holdingu, může působit podivně?

Tak, jak to říkáte, možná, ale vše má nějaký logický vývoj. Rodina chtěla podnikat, z různých důvodů ale chtěla jako řada dalších firem žádající o dotace, mít anonymizované vlastnictví. Dotaci získala v souladu se zákonem, pak ale v roce 2009 přišla ekonomická krize, firma se dostala do problémů, a raději než nechat farmu zkrachovat, ji Agrofert převzal.

Hlavně ale podstatou trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU je to, že žadatel o dotaci v žádosti uvede nepravdivé či hrubě zkreslené údaje, ale nic takového, pokud vím, se nestalo. Potvrdily to všechny kontroly poskytovatele dotace a z toho vycházím. Proto říkám, že je to politická kauza, která má zásadně ovlivnit volby.

O tom mluvíte stále. Jaké pro to ale máte důkazy?

Na to, že nejde o náhodu, ukazuji tři věci. Za prvé policie vyrukovala s žádostí o trestní stíhání, aniž by počkala na stanovisko evropského protikorupčního úřadu OLAF, který celou věc ještě prošetřuje.

Za druhé kauza byla přidělena kontroverznímu vyšetřovateli Nevtípilovi, který se podílel na účelové kriminalizaci podnikatele Sitty jako pomstu za to, že poukázal na trestní činnost kolem jízdenek pražského dopravního podniku, které dodávala jeho firma Neograph.

Andrej Babiš

FOTO: Petr Horník, Právo

Za přispění trestního řízení vedeného kapitánem Nevtípilem pod dozorem státní zástupkyně Máchové, která je nyní trestně stíhána v kauze Bereta, byla panu Sittovi firma odcizena. To není nějaká moje domněnka, ale konstatování Vrchního soudu v Praze.

A za třetí, kdyby k nějaké trestné činnosti, což naprosto odmítám, došlo, pak by podle mého advokáta kauza měla připadnout orgánům, kde údajná škoda vznikla a kde bydlím, což je Středočeský kraj, ne Praha. Proto říkám, že jde o účelovou záležitost. Není důvod mě stíhat, nic jsem nespáchal.

Znáte politika čelícímu trestnímu stíhání, který by netvrdil, že jde o účelovku?

Však v Česku máme s účelovými pseudokauzami, které jsou pro jejich účastníky likvidační, máme řadu zkušeností. V roce 1990 měli lidovci preference kolem 20 procent, těsně před volbami se ale objevila zpráva obviňující tehdejšího předsedu Bartončíka ze spolupráce s StB a KDU získala necelých devět procent.

Sarajevský atentát v roce 1997 odstartovaly „ověřené“ zprávy o tajemném kontě a vile ve Švýcarsku. V roce 2006 několik dní před volbami náhodou unikla do médií Kubiceho zpráva, která tehdejšího premiéra Paroubka vinila nejen z napojení na organizovaný zločin, ale i z pedofilie. Ani jedno nebyla pravda, ČSSD to ale stálo procento a nebyla ve vládě.

V dubnu 2011 byl Vít Bárta nucen opustit post ministra dopravy kvůli nařčení z uplácení poslanců, obvinění se zbavil až v prosinci 2012. A takových kauz je víc.

Co když vás jen dohání minulost? Jako u nové nahrávky, z které může vyplývat, že jste jako podnikatel sponzoroval ODS.



V prvé řadě jsem nikdy žádnou politickou stranu nesponzoroval. Nebudu komentovat další nahrávku, kterou navíc zveřejňuje novinář, který na základě smyšlenek dostal do vězení paní Jourovou, kterou pak ČR musela odškodnit.

Ať si lidé udělají obrázek sami. Já jen mohu říci, že se systematicky některá média podílejí na ovlivňování politiky, včetně těch veřejnoprávních, respektive bývalých novinářů Mafry.

Ať už je pravda kdekoli, tak i vám musí být jasné, že i kdyby ANO vyhrálo volby, tak zemi nemůže vést premiér, který by čelil trestnímu stíhání. Jak to chcete řešit?

Nevím, jestli ANO vyhraje volby a už vůbec, jestli se stanu premiérem, nebo ne. A pokud jde o trestní stíhání, tak to může být na kohokoli, pár příkladů jsem jmenoval. Teď jde o to mě pošpinit a hnutí ANO před volbami poškodit a srazit mu preference.

Co na tom, i když se pak ukáže, že je to vše nesmysl. To už bude jedno, protože dílo bude dokonáno. A mrzí mě to, protože jsem nic nezákonného nespáchal.

Proč se tedy zdráháte říct, jestli se necháte vydat, když říkáte, že jste nic neudělal?

Vůbec se nezdráhám, nemohu se jasně vyjádřit, protože jsem zatím neměl příležitost si přečíst policejní žádost. S advokátem stále čekáme, kdy nás sněmovní imunitní výbor pozve k jejímu prostudování. Se svými poslanci o tom nemluvím a snad nechcete, abych se rozhodoval nebo něco komentoval na základě zpráv z médií.

Přeci vám musí být jasné, že vás Sněmovna vydá.

Samozřejmě, že zájem plno lidí ve Sněmovně je, aby mě vydali. Proto je to tak i načasováno, proto se tak před volbami spěchá, i když nová Sněmovna bude muset o vydání rozhodovat znovu. O vině ale rozhoduje soud, ne kapitán Nevtípil se svojí reputací.

Soud může trvat dlouhou dobu. To byste v takové situaci byl schopen sestavovat vládu?

Nevím, jak to vše dopadne a nechci tady spekulovat. Žádné volby jsme nevyhráli, možná je prohrajeme a skončíme v opozici.

Nakolik reálný je scénář, že by ANO vyhrálo volby, vy byste ale nebyl premiérem? Co říkáte na spekulace, že by kabinet mohl vést někdo jiný jako například ministr životního prostředí Brabec nebo místního rozvoje Šlechtová?

Jsem člověk, který umí reagovat na vzniklé situace. Smyslem mého života není být premiérem. Jen jsem chtěl lidem nabídnout, že by třeba někdo mohl řídit vládu jinak, v jejich prospěch. Když nebudu v politice, tak mi bude tisíckrát líp.