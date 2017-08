„Věřím, že po prezidentské volbě budeme mít jinou hlavu státu,” řekl český premiér rakouskému listu. Sobotka dále uvedl, že se změnou na Pražském hradě dojde i ke změně politické kultury, kterou současný prezident některými svými výroky nastoluje.

„Věřím, a tak, jak mluvím s lidmi, zdaleka nejsem sám, že po prezidentských volbách budeme mít jinou hlavu státu. A to nepochybně zlepší politickou kulturu na Hradě, protože to, co sledujeme dnes, je bohužel jedna velká ostuda,“ doplnil pro Právo premiér.

Zeman podle něj při minulé a historicky první přímé volbě prezidenta profitoval z toho, že se stavěl do role politického outsidera a lidé nevěděli, co vlastně přinese.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v reakci na Twitteru uvedl, že „souručenství starých politických stran, médií a neziskovek prostě podporuje jiného kandidáta, který je tvárný”.

Rozhovor premiéra @SlavekSobotka pro Die Presse: O budoucnosti EU, bezpečnosti, migraci a také o prezidentu Miloši Zemanovi. pic.twitter.com/OzWVAkJmyG — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 25. srpna 2017

Prezident podle Sobotky může profitovat ze spojenectví s Andrejem Babišem, jehož hnutí ANO nepostavilo do prezidentské volby vlastního kandidáta. Babiš naopak může těžit z toho, že jej Zeman po volbách pověří sestavením vlády.

Populisté jsou na vzestupu



Nízkou podporu své ČSSD v průzkumech si Sobotka vysvětluje i vzestupem populistických hnutí. „A my, sociální demokraté, jsme nedokázali dostatečně prodat své úspěchy,” zalitoval v interview.

K otázce přerozdělování uprchlíků Sobotka poukázal na společný postoj Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), odmítající závazné kvóty, a vyjádřil přesvědčení, že v evropské azylové politice v budoucnu nebudou hrát „donucovací kvóty” žádnou roli.

„Velmi bychom ocenili, kdyby Evropa lépe chránila svou vnější hranici,” zdůraznil. „Přijímání uprchlíků by mělo být vždy v kompetenci národních států. V Evropě příliš často vidíme problémy s integrací lidí, kteří přicházejí z jiného kulturního nebo náboženského prostředí,” vysvětlil český premiér.

Muslimy už nechceme



V té souvislosti vyzdvihl, že v České republice je jen malá a nezradikalizovaná muslimská komunita. „Když pozorujeme problémy v jiných evropských zemích, v Česku už muslimy nechceme. Pomáháme lidem, kteří přicházejí z východní Evropy,” vysvětlil. Zároveň zdůraznil, že Česko přispívá k řešení migrační krize finanční podporou libyjské pobřežní stráže, uprchlických táborů nebo vysíláním policistů na Balkán.

V rozhovoru přišla řeč i na aktuální otázky týkající se Evropské unie. Sobotka řekl, že Česká republika usiluje o pokrok v oblasti společné unijní obrany. Také pro přijetí eura nevidí žádné ekonomické překážky, ale problémem je, že chybí politická shoda na připojení k eurozóně. „Pokud se budou země platící eurem brzy silněji integrovat, stoupence eura v Česku to určitě povzbudí,” řekl Sobotka.