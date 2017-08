Zeman prý věcně nic proti vyšetřování Babiše a Faltýnka nemá. Vadí mu ale načasování žádosti, policie podle něj podezření vyšetřuje pozdě, mělo se tak stát před rokem či třemi. „To, že ji (policie) datuje dva měsíce před volbami, ve mně budí podezření, že se jedná o zneužití policie pro politické účely,“ řekl s tím, že za dva měsíce policie beztak nic nevyšetří.

Zeman zároveň záležitost označil za policejní provokaci a srovnal ji s takzvanou Kubiceho zprávou, kauzou Budišov či obviněním spojeným s kauzou někdejší šéfky kabinetu premiéra Petra Nečase Jany Nečasové (dříve Nagyové). „Chci věřit, že ta policejní provokace (obvinění v kauze Čapí hnízdo, pozn. red.) není jen posledním pokusem zvrátit volební preference,” poznamenal dále směrem k ČSSD.

Zeman loni osobně Čapí hnízdo navštívil, a to v době, kdy už kauza kolem dotace rezonovala. Na farmě ho tehdy přivítal sám Babiš, společně poobědvali a prohlédli si zdejší zoo, s dětmi také křtili klokany. Už tehdy se v kauze prošetřování dotace na farmu Babiše zastal. [celá zpráva] Nyní uvedl, že si před touto návštěvou zjistil „několik fakt”. „Abych nespadl do nějaké pasti,” dodal.

Video

BEZKOMENTÁŘE: Prezident Zeman navštívil Čapí hnízdo

Zeman brání Babiše



Babiše bránil i v rozhovoru s Jaromírem Soukupem. „Znovu opakuji, podle presumpce neviny je třeba na každého obviněného nahlížet, jako by nebyl vinen, dokud nezazní pravomocný rozsudek,” řekl a připomněl případ Věry Jourové, která prý chtěla ve vězení spáchat sebevraždu. „Naštěstí tomu tak nebylo a dnes z ní máme schopnou eurokomisařku,” uvedl na adresu političky hnutí ANO.

Jourová byla v roce 2006 zadržená policií pro podezření z převzetí úplatku. Ve vazbě strávila 33 dní, později byl její případ odložen pro nedostatek důkazů.

Zeman s odkazem na vůdčí postavení hnutí ANO v předvolebních průzkumech znovu zopakoval svá dřívější slova, že „premiérem jmenuje vítěze voleb”. „Obvinění ne, obžaloba ano,” vysvětlil, co pro něj není při tomto kroku překážkou.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu.

Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. [celá zpráva] Faltýnek v Agrofertu od roku 2001 pracoval v manažerských funkcích. V rozhodné době byl místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která farmu ovládala.