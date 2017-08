„Komisi jsem přinesl poznatky, o které měla zájem,“ uvedl krátce po jednání Šlachta. Upřesnil, že materiálů donesl hodně, nechtěl ale specifikovat jejich povahu.

„Jestli se někdo úniky informací zabýval, tak to byl ÚOOZ pod mým vedením, ať už to byla kauza Beretta nebo Vidkun,“ řekl s tím, že protimafiánskému útvaru se tyto kauzy dařilo prošetřovat.

Případná nová legislativní opatření ohledně úniků informací ze spisů by toho podle něj moc nezměnila. „Pokud budete mít lidi, kteří s tou informací budou chtít pracovat a pustí ji, tak samozřejmě to je k ničemu,“ uvedl Šlachta. Sám by se ale nebránil přísnějším trestům za úniky.

Na vlastní žádost vypovídal Pelta



Ráno se na vlastní žádost se rozhodl vystoupit před sněmovní vyšetřovací komisi k únikům ze spisů bývalý šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Ten vystoupil na vlastní žádost. Jeho výslech navrhl člen komise Lukáš Pleticha (ČSSD). Bývalý fotbalový boss se při svém příchodu před poslance odmítl s novináři bavit. Přitom z kauzy kolem dotací pro sport, v níž je obviněný, se do médií neustále dostávají informace z jeho spisu. Na veřejnost unikly i některé odposlechy týkající se údajně zmanipulovaných zakázek.

Miroslav Pelta při příchodu na jednání komise

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Pan Pelta chce předstoupit se svým právním zástupce před komisi a chce mu říct své poznatky o únicích informací do médií v jeho kauze, ve které je obviněný,“ řekl krátce před jednáním komise její předseda Martin Plíšek (TOP 09).

Před komisi by měl předstoupit i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Mezi ním a předsedou komise jsou již několik týdnů trvající spory. Pelikán dělá podle Plíška schválnosti. Protože i přes dvě výzvy komise nezbavil mlčenlivosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, což považuje za obstrukci. Pelikán se přitom ohrazuje tím, že Plíškova žádost neodpovídá požadavkům zákona o státním zastupitelství.

Na minulé schůzi svědčil například premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nebo olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Před členy komise předstoupil také bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) nebo bývalý novinář deníku MF DNES Marek Přibil.

Šéf sněmovní vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů Martin Plíšek (TOP 09)

FOTO: Petr Horník, Právo

Právě jejich rozhovory, které unikly na nahrávkách na veřejnost, komise prošetřuje. Na záznamech se měli dohadovat o publikování kompromitujících materiálů. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Cílem sněmovního vyšetřovacího orgánu je prověřit, zda nedošlo ke zneužití informací z policejních spisů, k ovlivňování politické soutěže nebo k destabilizaci právního státu. Poslanci zasedají každé úterý a závěr mají plénu přednést 12. září.