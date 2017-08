Liberecký kraj vyplatí postižené chovatelce necelých 74 tisíc korun, což je dosud nejvyšší náhrada, a potažmo i škoda, jakou musí liberecký krajský úřad vyplatit kvůli vlkům. „Je to také první případ prokázané škody způsobené vlkem na Frýdlantsku a zároveň i první letošní hlášený útok vlka na domácí zvířata v kraji,“ informoval v pondělí Jiří Löffelmann, krajský radní pro životní prostředí a zemědělství.

Velký počet uhynulých ovcí nemusí podle odborníků vůbec znamenat, že by za útokem stála velká smečka vlků. „Klidně to mohl být i jeden vlk,“ řekl Právu Miroslav Kutal z Hnutí Duha, který se zabývá výskytem šelem v Česku.

„Hodně to ovlivňují podmínky, kde k útoku dojde. V uzavřené ohradě ovce neutíkají, pro toho vlka je to taková nezvyklá situace a instinktivně se pak snaží vybít více zvířat, než je schopný sám sežrat. Podobný případ jsme letos měli v Bílých Karpatech, kde bylo také hodně zabitých ovcí a evidentně to bylo od jediného vlka, měli jsme to potvrzené i na fotopasti,“ doplnil Kutal.

Ochránci přírody už zaznamenali různé indicie, které ukazují na výskyt vlků i v Jizerských horách, kde se o těchto šelmách dosud nemluvilo. „I přímo z Frýdlantska máme opakovaně doložené výskyty vlků, ale o trvalém výskytu stabilní populace nebo smečky žádné důkazy nemáme. Zatím to spíše vypadá na náhodné výskyty vlků z Lužice na polské straně,“ uvedla Jitka Feřtová, zooložka Správy CHKO Jizerské hory.