Na zbloudilé psaní odpověděla po 28 letech neteř odesílatelky

Cesta dopisu putujícího 28 let z ruského Soči do Prahy, který se nedávno dostal do České knihy rekordů, nekončí. Synovi adresátky se ozvala neteř odesílatelky, informoval prezident pelhřimovské Agentury Dobrý den Miroslav Marek. O dopisu s nejdelší dobou doručení psalo Právo 4. srpna. Přání k Mezinárodnímu dni žen, odeslané 7. března 1989 z tehdejšího Sovětského svazu, dorazilo na adresu již nežijící adresátky letos 26. března.