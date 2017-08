Jako lídr v Praze se utkáte s vaším otcem, ministrem obrany Martinem Stropnickým. Ten vede kandidátku ANO. Neomezí vás to v kampani, třeba v kritice hnutí ANO?

To, že jsme z naší rodiny v politice dva, není ani pro jednoho z nás nejpříjemnější situace. Já si práce svého otce docela dost vážím, jeho resort je dost těžký a vždy byl netransparentní, protože nákupy zbrojních zakázek probíhají v tajném režimu, ale on z toho vychází s čistým štítem.

Na druhou stranu my, zelení, máme k hnutí ANO obrovské výhrady. Považujeme za velké nebezpečí, aby se chopila moci vláda jedné strany. Navíc strany, která má prokazatelné ekonomické zájmy, kvůli kterým šel Andrej Babiš do politiky: rozšířit, expandovat, zvýhodnit své podnikání oproti podnikání jiných.

Jsem přesvědčen, že Sněmovna pana Babiše i Faltýnka k řízení vydá Matěj Stropnický

Je to napětí, které budu v Praze v kampani cítit. Ale jsem lídr pro celou republiku. Budu velkou část kampaně trávit na náměstích v okresních městech.

Loni jste řekl, že manažeři ANO jsou lidé, kteří nic pořádného neumějí a že ANO je klam a podvod. Stojíte si za tím?

Ano, i kauza Čapí hnízdo ukazuje, že heslo, se kterým Andrej Babiš vstupoval do politiky - že všichni kradou, zatímco on je světec - se ukazuje jako podvod a klam. Ve skutečnosti měl Andrej Babiš, když tohle říkal, už vyčerpanou dotaci na svoje soukromé sídlo. To se bude prokazovat v rámci detailního vyšetřování a soudního řízení.

Jsem přesvědčen, že Sněmovna pana Babiše i Faltýnka k řízení vydá. Policie by nepřistoupila k tak závažnému obvinění bez důkazů.

Na ministerstvu dopravy (řídí jej Dan Ťok) zase hnutí ANO ukazuje špatný management. Staví silnice úplně stejně pomalu, špatně a draho jako jeho předchůdci. O vysokorychlostních tratích se celé volební období jenom mluvilo. My máme jako prioritu výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Brnem. To je jediná realistická alternativa k neustále rozkopané D1.

Video

Rozhovor - Matěj Stropnický

Kdo by byl pro zelené možným partnerem ve Sněmovně?

Osobně jsem udělal dobrou zkušenost právě v koalici v Praze 3 - což je 85 tisícové město - s TOP 09 a ČSSD. V koalici jsme jednoduše řečeno s TOP 09 hlídali sociální demokracii, aby nekradla, a se soc. dem. jsme hlídali TOP 09, aby lidi nevyhazovala z bytů kvůli nezaplacené stovce.

My bychom si představovali, aby EU směřovala k federaci Matěj Stropnický

Na magistrátu jsme šli do voleb jako Trojkoalice s lidovci a STAN. Bylo to uskupení, od kterého mnoho lidí čekalo, že se v průběhu volebního období rozpadne, ale vidíte - tři roky se nám podařilo vydržet společně.

Umíte si na vládní úrovni představit spolupráci ČSSD a TOP 09, které se programově diametrálně liší?

Byla by to velmi obtížná spolupráce. Na celostátní úrovni považuji ČSSD za našeho preferovaného partnera, byť je tam celá řada věcí, ve kterých se neshodneme. Pravděpodobně bychom se shodli v sociální oblasti, i my máme v programu zákon o sociálním bydlení.

Ale ČSSD prošustrovala celé čtyři roky přípravou koncepčních dokumentů, neprosadila samotný zákon. Ten by pomohl 200 tisícům lidí, kteří mají na trhu bydlení problém.

My bychom chtěli jít dál a začít s výstavbou běžného nájemního bydlení, aby tvořilo znovu regulérní segment na výběr pro lidi, kteří si třeba nechtějí vzít hypotéku, nebo na ni nedosáhnou.

Na nájemním bydlení bychom se se soc. dem. mohli shodnout, s TOP 09 velmi těžko. Obě strany jsou ale proevropské, což je pro nás důležité. My bychom si představovali, aby EU směřovala k federaci.

Zelení ale mohou hnutí ANO pomoci. Pokud se nedostanete do Sněmovny a hlasy vašich voličů propadnou, vytěží z nich vítěz, což může být podle průzkumů právě ANO...

Od doby opoziční smlouvy je v Česku nespravedlivý volební systém, který si zavedla ČSSD a ODS sobě na míru. Velké strany získávají v přepočtech hlasy, které byly dané malým stranám, de facto na protest proti těm velkým.

Je důležité, aby lidé nevolili podle průzkumů, ale aby volili srdcem. Aby nevolili menší zlo, ale aby se rozhodli podle programu a lidí, kteří ho reprezentují. Ty průzkumy, které ukazují i volební potenciál, to znamená nerozhodnuté voliče, kteří váhají nad konkrétní stranou, ty nám dávají mezi 6 a 8 procenty. Šance je velká a kampaň teprve začne.

Je jakási móda mezi stranami už nyní odmítat povolební spolupráci s ANO na vládní úrovni. Co vy?

My jsme tady v Praze v koalici s ANO, spolupráce je obtížná, není ale obtížnější, než s jinou stranou. Akorát je Hnutí ANO nepředvídatelnější partner, než ostatní. Většinou má v programu něco jiného, než uskutečňuje. Přiznám se, že bych stál proti tomu, aby zelení vstupovali do vlády s jednou velkou stranou. Prospěly by nám spíš opoziční lavice.

Politika není věc pro „dospěláky“, má dopady pro člověka od narození Matěj Stropnický

Vstup do Sněmovny je sám o sobě těžký. Změny, které chtějí zelení, jsou programově vzdálené hnutí ANO. My usilujeme o spravedlivou společnost, modernizaci státu, bezpečí a také ochranu přírody. To nenacházíme v programu hnutí ANO, ani v politice, kterou dělalo.

Lepší by bylo, abychom hlídali vládu, které se hnutí ANO po volbách nejspíš chopí, aby nezašla příliš daleko, aby neomezovala menšinové názory ve společnosti, demokracii a pluralitu názorů.

Video

Rozhovor - Matěj Stropnický

Jakou máte strategii, abyste zvedli počet svých voličů?

Jsme hodně spojováni s velkými městy: Prahou, Brnem, Libercem, Chomutovem, Ústím nad Labem. Tam jsme ve vedení nebo v opozici, a máme často v komunálních i krajských volbách dvouciferný výsledek.

Teď je potřeba se rozjet do okresních měst. Budeme mít dva karavany, které budou křižovat republiku. Já se budu snažit navštívit všechna okresní města, zastávek bude něco přes devadesát. Je prostě potřeba s lidmi mluvit.

Budeme mít besedy, promítat film, který se týká Babišovy politiky a jmenuje se Selský rozum. Viděl jsem ten film, který je v produkci České televize, na jaře a udělal na mě velký dojem. Dokumentárním způsobem popisuje Babišovo podnikání. Nejen to, že je Babiš oligarcha, což pořád opakuje pan Kalousek a nemá to moc obsah.

Ukazuje se, jak ve Vodňanech najímá (Vodňanské kuře patří do Agrofertu, který Babiš letos převedl do svěřenského fondu) spíš brigádníky formou agentur, často to jsou zahraniční pracovníci, nemají žádná práva, nároky, lidé pracují mnohem déle, než stanovuje zákoník práce. On sám svým podnikáním porušuje de facto zákony.

Takže v kampani půjdete proti Babišovi...

Ale konkrétně. Máme k němu konkrétní výhrady, ukazujeme, co je v rozporu s naším programem a zájmem téhle republiky. Nám nevadí Babiš jako člověk, neděláme z něj čerta.

Chceme, aby lidé viděli, jakým způsobem podniká a co je tudíž jeho bytostným zájmem v politice.

On nechce zvyšovat platy, protože by to ohrozilo jeho podnikání, on nechce kontroly znečišťování ovzduší, protože by to ohrozilo jeho podnikání, on nechce kvalitní potraviny, protože on vyrábí nekvalitní potraviny a ve velkém.

On nechce podporovat malé producenty, on je velký producent. Jeho podnikání samo o sobě je v pořádku a nám nevadí. Ale vadí nám, že by se promítalo do pravidel a zákonů této země.

Chcete zavést volební právo už v 16 letech. Co vás k tomu vede? Někteří lidé namítají, že šestnáctiletí lidé většinou ještě neplatí daně, tak proč by měli rozhodovat o jejich výši?

No tak jednak, než by se daňová změna prosadila, tak tomu člověku bude osmnáct. Ale především v 16 letech už je částečná trestní odpovědnost, takže se nám zdá, že by k tomu měla být ekvivalence i v oblasti práv.

Na prvním místě bychom zavedli aktivní volební právo, člověk by mohl volit, ale nemohl by být volen. To je každopádně k diskusi. Lidé dospívají dřív a mají snazší přístup k informacím. Nezdá se nám, že by existovala velká informační disproporce mezi generacemi. Zavedlo se to např. v Rakousku a žádný zvláštní problém to nezpůsobilo. Politika není věc pro „dospěláky“, má dopady pro člověka od narození.

Hovořil jste o nájemním bydlení pro mladé lidi, aby místo hypotéky mohli získat obecní byt. Není to krok zpět? Není to tak dávno, co se byty privatizovaly a bylo zrušeno regulované nájemné...

U nás v Česku se dělá všechno strašně „příliš“. Kolektivizace až do posledního metru čtverečního, znárodnění do posledního krámku... Ta privatizace byla podobná. Až do posledního bytu. Je otázka, jestli na tom trhu není správné, aby byly možnosti. Rádi bychom postavili asi deset tisíc bytů ročně, po dobu deseti let. Aby na deset let každý mladý člověk mohl zažádat o byt a na ten rozjezd ho získat.

Takže je to podobné jako startovací bydlení.

De facto ano. Bylo by to na omezenou dobu.