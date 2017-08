Ústavní soud zasáhl ve prospěch ženy, jež ve vazbě porodila

Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením zasáhl ve prospěch ženy, která ve vazbě porodila a nemohla s dítětem zůstat. Soud nařídil Vězeňské službě, aby přestala zasahovat do práv ženy a jejího novorozeného syna. Měli by tak dostat možnost být spolu. V rozhodovací činnosti soudu je to poměrně vzácný krok, stále však jde jen o předběžné opatření.