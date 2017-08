Na obnovu sestávající z dílčích fází si Havlová vzala úvěr. „Snažíme se to dělat postupně, s dobrými firmami a za pochodu, abychom neztráceli cash-flow. Není to tak dramatické, jako kdybychom se pustili do celkové obnovy, která by sahala k miliardě korun,“ odpověděla na otázku Práva Havlová.

Po opravě je pasáž, kino Lucerna otevřelo Malý sál a prosperuje. Do měsíce začne oprava fasády do Štěpánské ulice. Minulý týden byly dočasně zpřístupněny střechy paláce pro veřejnost. [celá zpráva]

Největší úkoly ale stále leží v budoucnosti. Jsou jimi oprava Velkého sálu a trakt do Vodičkovy ulice.

Řídí se historií



Havlová a její manžel Ivan Havel se radí s památkáři. Ti už měli odsouhlasit změnu úhlu střechy do Vodičkovy. „Bude tam půdní vestavba, čtyři byty. S tím souvisí nejen oprava střechy, ale i fasády do Vodičkovy,“ uvedla ve čtvrtek Havlová.

Stavební povolení na trakt do Vodičkovy očekává do dvou let. „Uvidíme, jak se nám podaří sehnat finance pro vzduchotechniku Velkého sálu,“ poznamenala. „Pracujeme podle historických dokumentů. Jsem ráda, že památkáři jsou celkem přístupní. Nové prvky s nimi diskutujeme, aby se nebily se starými věcmi. Budeme projednávat detaily navýšení zábradlí, protože nevyhovuje současným normám. Musí to být navýšení velmi jemné, kovové, nenápadné, aby zůstal původní charakter,“ doplnila majitelka Lucerny.

Celý palác vystavěný Vácslavem Havlem, dědečkem bývalého prezidenta Václava Havla a jeho o dva roky mladšího bratra Ivana, získala prezidentova švagrová po soudních sporech. Václavovi a Ivanu Havlovým se palác vrátil v restitucích v roce 1993. Ivan svou polovinu převedl na svou ženu Dagmar.

Václav polovinu prodal společnosti Chemapol, od níž ji jeho švagrová v roce 1999 koupila za 145 miliónů korun. Chemapol zkrachoval. Následovaly soudní spory o to, zda cena nebyla příliš nízká, soudy o tom, zda cena byla přiměřená, rozhodovaly asi 12 let.