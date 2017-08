Novelu, která má rovněž zdvojnásobit pokuty jednotlivcům za porušení veterinárních pravidel, nyní dostane k podpisu prezident.

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete. Podle podporovatelů této změny pak bude pro veterinární správu mnohem lepší při kontrolách psů zjistit, zda pochází z množíren. Kritici však už dříve upozorňovali na to, že množírny budou dál opouštět neočipovaná osmitýdenní štěňata.



V ČR je kolem 1,5 miliónu psů, část z nich již čip má. Pořizovací cena čipu závisí na jeho typu, mohla by se pohybovat mezi 120 a 450 korunami, míní poslanci. Za čipování si soukromí veterináři účtují od zhruba 300 do 550 Kč.

Za porušení pravidel dvojnásobná sankce



Vládní novela počítá s tím, že útulky pro opuštěná zvířata budou nově povinně podléhat registraci kvůli zajištění veterinárního dozoru. Novela navíc nově definuje útulky tak, aby pro ně bylo možné stanovit ještě další pravidla podzákonnými normami.



Až na 20 000 korun či až na 100 000 korun podle druhu provinění se novelou zvýší pokuty za porušení zákona. Toto zdvojnásobení výše pokut bylo ve Sněmovně zdůvodněno tím, že se sankce od roku 1999 nezměnily a měly by si zachovat represivní i preventivní charakter.

Novela také povoluje možnost domácích porážek skotu mladšího šesti let. Na jednom hospodářství ale budou moci chovatelé ročně porazit jen tři kusy ve věku mezi dvěma až šesti lety. Zkrátit se má rovněž nahlášení domácí porážky veterinářům z jednoho týdne na tři dny. Maso z telat budou moci kvůli vyššímu riziku kontaminace konzumovat pouze členové domácnosti chovatele.

Norma rovněž legalizuje stav, kdy si výslužku zabijačky odnášejí lidé blízcí chovateli. Norma upravuje i prodej produktů z prvovýroby, doplňuje jej o prodej nutrií.