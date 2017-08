Jak ale upozornili Zaorálek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, v ČR je hranice příjmové chudoby 10 640 korun, ČSSD proto připadá současná výše minimální mzdy nedůstojná.

„Neplatit zaměstnancům slušnou mzdu je darebáctví. Když někdo říká, že jeho byznys by zkrachoval kvůli minimální mzdě, vlastně říká, že není schopen podnikat tak, aby zajistil zaměstnancům normální život, a měl by přestat podnikat. To má pro naši zemi nulový význam,“ uvedl Zaorálek na setkání s novináři.

„Práce nemůže být spojena s pracující chudobou,“ doplnil. Cílem ČSSD je zvýšit minimální mzdu až na 16 tisíc do roku 2022.

Parazité i pseudopodnikatelé



Není to první případ, kdy politici ČSSD ostře kritizují podnikatele. V roce 2013 tehdy stínový ministr financí Jan Mládek prohlásil, že živnostníci „parazitují na zaměstnancích".

Předseda Senátu Milan Štěch zase letos pronesl, že nižší odvody pro OSVČ využívá mnoho „pseudopodnikatelů", kteří „nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využití". Poslední dva úlety se shodně dotýkají i národohospodářské politiky.

V minulých případech slova sociálnědemokratických politiků vzbudila značnou nevoli a oba představitelé měli podnikatelské veřejnosti co vysvětlovat.

Marksová: Minimální mzda musí narůst



Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ve středu na margo nízkých mezd doplnila, že Česká republika má nejnižší minimální mzdu ze zemí visegrádské čtyřky.

„Jestli někdo pracuje osm hodin denně, není možné, aby bral tak nízké peníze,“ řekla. 12 200 korun měsíčně, což chce ČSSD prosadit, je podle Marksové úplné minimum.

Přesvědčit lidovce

ČSSD ale narazí u koaličních stran: zvyšovat minimální mzdu příliš nechce ANO a KDU-ČSL ji chce zvýšit nejvýš o tisíc korun.

„Maximální částka pro nás je 40 procent průměrné mzdy, tedy 12 tisíc,“ potvrdil Právu předseda lidovců, vicepremiér Pavel Bělobrádek. Marksová uvedla, že se bude snažit koaliční partnery přesvědčit.

„Chci se především zaměřit na kolegy z KDU. U kolegů z ANO mi to připadá beznadějné,“ řekla Marksová.