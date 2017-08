Babiš podle policie řídil a koordinoval kroky těchto osob, a to zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností, s cílem získat neoprávněně finanční prostředky z dotace ROP střední Čechy na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Jde o Babišovu dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou, jeho současnou manželku Moniku, rozenou Herodesovou a jejího bratra Martina Herodese.

Ti se měli podílet na účelovém skrytí identity osoby fakticky ovládající firmu, kterou měl být právě Babiš. Jejich případnému trestnímu stíhání nic nebrání.

V žádosti policie figurují i jména několika členů představenstva firmy ZZN Pelhřimov, která farmu Čapí hnízdo v jednu dobu ovládala. Jde o Zdeňka Kubisku, Jana Platila a Josefa Nenadála. Ti měli účelově vyvést danou společnost s ručením omezeným z Agrofertu v úmyslu podvodně získat dotaci. Z podílu na podvodu policie podezírá i Luďka Kalivodu a Janu Mayerovou.

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Ta jako náměstkyně primátora Jihlavy kandiduje za ANO do Sněmovny na Vysočině. Jakékoli pochybení důrazně odmítá. Minulý týden nicméně připustila, že možná své politické angažmá ukončí.

Trest v rozmezí pět až deset let stanoví trestní zákoník pro zvlášť závažný trestný čin dotačního podvodu spáchaný formou účastenství a za zvlášť závažný zločin poškozování finančních zájmů Evropské unie, za které chce policie Babiše stíhat.

Podvod měl spočívat v tom, že dotaci určenou malým a středním podnikatelům ve skutečnosti čerpala jeho obří firma Agrofert, která by byla bez šancí. Policisté podle informací Práva v rámci prověřování do haléře vyměřili způsobenou škodu: měla by dosahovat 49 997 443,36 koruny.

Prezident Miloš Zeman přijel ve čtvrtek 28. dubna 2016 navštívit ekofarmu Čapí hnízdo Andreje Babiše. Zde spolu s dětmi z Klokánků pokřtil tři klokany.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podle dosavadních zjištění má šéf hnutí jako tehdejší majitel Agrofertu na krku podezření, že jako účastník dokonaného trestného činu nebo pokusu jeho spáchání zosnoval nebo řídil.

Vyšetřovatelé se v žádosti o vydání Babiše a jeho prvního zástupce v hnutí, šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, odvolávají na paragrafy 212 a 260 trestního zákoníku.

Faltýnek je jako účastník podezřelý z toho, že usnadnil nebo umožnil spáchání daných trestných činů, zejména opatřením prostředků a odstraněním překážek. V době převodu akcií firmy na Babišovy příbuzné byl Faltýnek členem představenstva společnosti ZZN Agro Pelhřimov, která byla původně vlastníkem Čapího hnízda. Zároveň patřila Agrofertu, kde byl členem představenstva.

Vydání může trvat roky



Předpokladem pro uložení trestu je vedle vydání poslanců k trestnímu stíhání, což se zdá pravděpodobné, zejména rozhodnutí soudu o případné vině, které se ale kvůli složitosti případu může táhnout měsíce, ne-li roky. Sněmovní mandátový a imunitní výbor se bude policejní žádostí zabývat už v pátek, půjde však jen o organizační záležitosti, jak dál postupovat, aby Sněmovna mohla rozhodnout na své dvoutýdenní schůzi, která začíná 5. září.

Podle některých členů výboru se ale může stát, že z časových důvodů Sněmovna nestihne rozhodnout do voleb, které se konají 20. a 21. října. Stačil by k tomu třeba fakt, že se Babiš s Faltýnkem mohou z jednání výboru omlouvat, nebo že někdo z členů výboru bude chtít po policii celý spis. Takový návrh sice není běžný, ale v minulosti výbor třeba od někdejšího šéfa protikorupční policie Tomáše Martince spis týkající se poslanců vyžadoval.

Ať už bude Babiš s Faltýnkem vydán, či nikoliv, bude muset policie po volbách opět požádat o jejich vydání ke stíhání, neboť volbou opět získají imunitu.