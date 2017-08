Pane poslanče, sněmovní vyšetřovací komise k únikům z policejních spisů si znovu zve bývalého redaktora MF Dnes Marka Přibila. Můžete vysvětlit proč?

Jeho výpověď před komisí se liší od výpovědi některých dalších svědků. Komise ho proto pozve znovu. Chceme se ho ptát, jaký vyšetřovací spis nebo jeho část měl v ruce, když měl setkání s Andrejem Babišem, zda to byl skutečně výslech pana Brunclíka (bývalého náměstka ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů – pozn. red.) v kauze Bereta.

Video

Martin Plíšek o vyšetřovací komisi

Do 12. září máte plénu přednést výsledky. Už se rýsuje nějaký závěr? Máte v hlavě nějaká opatření, co Sněmovně navrhnete?

V komisi je shoda napříč politickým spektrem, že by se měla ustanovit nějaká vnější kontrola například v rámci soudní moci vůči státnímu zastupitelství. Ale to je skutečně na debatu pro příští volební období. Nechceme zasahovat do nestrannosti orgánů činných v trestním řízení, ale chceme spíše řešit ty konkrétní problémy, které přináší vynášení těch informací, které může ohrozit a zmařit vyšetřování.

Sněmovní vyšetřovací komise k únikům z policejních spisů

Komise vznikla na popud ČSSD. Důvodem byly především nahrávky bývalého novináře MF Dnes Marka Přibila a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, na kterých spolu řeší kompromitující materiály na politické konkurenty ANO. Cílem sněmovního vyšetřovacího orgánu je prověřit, zda nedošlo ke zneužití informací z policejních spisů, k ovlivňování politické soutěže nebo k destabilizaci právního státu. Poslanci zasedají každé úterý a závěr mají plénu přednést 12. září.

Komise má obdobné pravomoci jako orgány činné v trestním řízení. Předvolaní svědci se musí dostavit k výslechu. Nepřijdou-li, a pokud se ani neomluví, mohou být předvedeni.

Po úterním jednání komise jste apeloval na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO, aby zbavil mlčenlivosti své podřízené. Už to udělal?

Do teď to pan ministr neudělal. Už to beru jako obstrukci z jeho strany pro řádný výkon práce členů vyšetřovací komise.

Co je důvodem pro tu obstrukci, jak říkáte?

Pan ministr je zástupce hnutí ANO ve vládě. Hnutí ANO nepodpořilo vytvoření té vyšetřovací komise. Je tam jasná politická spojitost.

Tím narážíte na to, že to dostal příkazem od Andreje Babiše?

Nevím, jak probíhá komunikace mezi panem ministrem Pelikánem a předsedou jeho hnutí. O praktikách v hnutí ANO nemám informace, ale samozřejmě vím, že tam role pana Babiše je velká a rozhoduje například i o tom, kdo bude nebo nebude na kandidátkách. Ale mně na tom vadí ještě jiná věc. V rámci resortu spravedlnosti funguje také soustava státního zastupitelství. Není zbaven mlčenlivosti nejenom pan ministr Pelikán, ale ani nejvyšší státní zástupce a oba vrchní státní zástupci v Praze a Olomouci. A já si myslím, že by se právě tím krokem pana ministra Pelikána nemělo politizovat státní zastupitelství. Ani to by nemělo řídit hnutí ANO.

Nicméně ministr Pelikán uvedl, cituji: Pan předseda Plíšek nedokáže specifikovat, jaké informace a k čemu by od zmíněných potřeboval. Celé to na mne dělá dojem, že vlastně vůbec neví, co chce vyšetřovat. Jak vnímáte tahle jeho slova?

Komise je kolektivní orgán. Pan ministr by měl vědět, že má sedm členů a hlasujeme o všech závěrech. Sedm nula jsme si odhlasovali, které svědky přizveme, v jakých kauzách požádáme o zbavení mlčenlivosti. Tuto naši žádost pochopil jak pan premiér, pochopil ji ministr vnitra, pochopil ji policejní prezident, jenom ji nepochopil pan ministr Pelikán.

Jak dlouho tam ta žádost leží?

V tuto chvíli už více než 14 dní.

Video

Martin Plíšek o volbách a TOP 09

Zeptám se vás ještě na nadcházející volby. Kandidujete jako trojka na pražské kandidátce. Jaký máte cíl?

Chceme se zaměřit na nerozhodnuté voliče, kterých je hodně. Naším cílem je vyhrát sněmovní volby v Praze, obhájit ta vítězství, která jsme měli ve dvou minulých volbách. Minule jsme v Praze získali sedm mandátů, takže náš cíl je obhájit je.

Preference ale pro TOP 09 nejsou úplně nejrůžovější. Nemáte obavy, že byste třeba vůbec nemuseli překročit tu pětiprocentní hranici?

Toho se neobávám. Různé jiné strany například přehodnocují neustále svoje názory a postoje a postupy v rámci voleb. My jsme jasná strana, čitelná. Jsme jediná pravicová strana, která je proevropská, jsme strana, která nebude kolaborovat a spolupracovat s hnutím ANO a komunisty. Klademe důraz na moderní, efektivní, výkonný stát. Chceme podporovat střední třídu a drobné a malé podnikatele. Nechceme, aby byli v ČR lidé součástí jednoho holdingu.

Myslíte si, že to opravdu naláká voliče? To hlavní, s čím jdete do voleb – nepůjdeme do koalice s Andrejem Babišem. Bude to lidem stačit?

Neříkám, že to je to hlavní. Každý si prioritu v programu může najít, máme program pro všechny oblasti. Nicméně to, že Andrej Babiš si chce k obrazu svému privatizovat Českou republiku, rozšiřovat svoje podnikání z hlediska vstupu i do dalších oblastí, kde ještě není, je poměrně vidět a já si myslím, že lidé, kteří kladou stejně s námi důraz na liberální parlamentní demokracii a spíše svobodnou soutěž názorů a myšlenek, tak je můžeme v těch volbách oslovit a na ně taky chceme cílit.