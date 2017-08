V Plzni se ukázalo, že z téměř neznámého vědce se pomalu a jistě profiluje horký kandidát na prezidentské křeslo. Bookmakeři sázkových kanceláří dokonce Drahoše vidí jako favorita, a to i přes to, že ještě nenasbíral 50 tisíc podpisů nutných pro nominaci do voleb. Teď jich má přes 40 tisíc.

Kampaň na západě Čech Drahoš odstartoval v soukromém domově důchodců Terasy, odkud odcházel za hlasitého potlesku asi tří desítek seniorů a místních zaměstnanců.

Jiří Drahoš při debatě se seniory v Plzni.

FOTO: Jan Švábek, Právo

Tým se rýsuje

„Jdu do toho, abych vyhrál,“ nebral si servítky Drahoš. V Plzni mimo jiné musel odpovídat na otázku, jestli už si vybral svůj prezidentský tým. „Určitě už o tom přemýšlím. Testuji si lidi v okolí. Zatím ale nemám vymyšlené, kdo bude co dělat,“ odpověděl Drahoš.

Je dost možné, že na Pražském hradě by po jeho nástupu do funkce nezůstal kámen na kameni. „Pana Ovčáčka ani pana Mynáře si na Hradě nenechám,“ má Drahoš jasno v případě úspěchu.

Se seniory si padl do oka. Všichni mu shodně přikyvovali, na tělo mu nemířila jediná nepříjemná otázka. Drahoš se přitom nebál zkritizovat Miloše Zemana za jeho chování k premiéru Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) [celá zpráva] nebo za nekonečnou kauzu Peroutka [celá zpráva].

Jiří Drahoš a jeho manželka Eva s ředitelkou Senior Residence Terasy Miladou Brašnovou.

FOTO: Jan Švábek, Právo

„Těšíme se, že budeme mít slušného prezidenta. Nic víc nechceme,“ uvedla jedna ze seniorek. „Jste i vzhledově sympatickej,“ rozesmála sál další žena. Chvála střídala chválu.

Drahoš pak v Plzni poobědval v restauraci Kačaba, která zaměstnává zdravotně znevýhodněné lidi. Odpoledne zamířil do firmy Hofmeister. Vrcholem programu bylo dvouhodinové večerní setkání s občany v plzeňském kulturním centru Moving Station.

Kisky si váží

Drahoš se postupně v odpovědích vyjádřil k několika tématům. Jedním z nich byla i slova Václava Klause, který zvolení Andreje Kisky slovenským prezidentem ve čtvrtek označil za zásadní varování. Prezidentem by měl být podle Klause člověk z politického systému. [celá zpráva]

„Pokud jde o pana Kisku, velmi si ho vážím. Moje první cesta by byla na Slovensko, je to tradice, a ty se mají dodržovat. Určitě bych rád pana Kisku přivítal v Praze,“ reagoval Drahoš.

Během večerní debaty v sále nebylo k hnutí.

FOTO: Jan Švábek, Právo

Padl i dotaz na hnutí ANO a Andreje Babiše, kterého Drahoš označil za autoritativního šéfa. Podle Drahoše se hnutí díky dalším politikům, například Věře Jourové nebo Martinu Stropnickému, začalo posouvat směrem vpřed. Odmítl ale použít termín standardní strana.

Přišly i výtky



Řada lidí v Plzni kritizovala politiku prezidenta Miloše Zemana. „Připadám si, jako bych byla na schůzi antizemanovců,“ okomentovala atmosféru mladá dívka, která si jako jedna z mála s Drahošem příliš nenotovala. „Chci ostřejší odpovědi,“ zazněl pak druhý kritický hlas.

FOTO: Jan Švábek, Právo

Drahoš se od Zemanovy politiky opakovaně distancoval, ať už se jednalo o hradní oslavu narozenin kancléře Vratislava Mynáře nebo bezpečnostní opatření na Pražském hradě. „První, co bych kancléři po nástupu do funkce řekl, by bylo, aby začal pracovat na otevření Hradu,“ uvedl Drahoš.

Ten se s ženou Evou v pátek přesune do Tachova a o víkendu navštíví Chodské slavnosti v Domažlicích. Padesát tisíc podpisů chce nasbírat do konce léta.