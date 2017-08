Faltýnek na aktuální žádost policie o jeho a Babišovo vydání k trestnímu stíhání reagoval ve čtvrtek večer v pořadu ČT Události, komentáře. „Já za sebe říkám, že to je účelové, šikanózní trestní stíhání,” řekl s tím, že potřebuje znát, z čeho ho policie v kauze dotace pro Čapí hnízdo obviňuje. „Protože já s tím nemám nic společného,” řekl s tím, že samozřejmě přijde záležitost vysvětlit mandátovému a imunitnímu výboru. Očekává, že ANO bude hlasovat pro vydání svých čelních představitelů.

Pokud Sněmovna žádosti policie vyhoví, a poslance ke stíhání vydá, nehodlá Faltýnek rezignovat na svůj mandát. „Volby jsou za dva měsíce, a nechť tedy veřejnost rozhodne, jak to po volbách bude,” vysvětlil Faltýnek svůj postoj. Pokud jde o funkci ve vedení hnutí ANO, záleží podle něj na rozhodnutí členské základny a stranických orgánů. „Pokud budou chtít, tak ať rozhodnou,” dodal Faltýnek.

Podobně jako Faltýnek reagoval i Babiš. „Já to vylučuji, protože já jsem nic neudělal. Načasování je takové, že to má ovlivnit volby a po volbách, když už se ukáže, že to není pravda, tak to samozřejmě už nikoho nebude zajímat,” řekl České televizi.

Morální kodex se mužů zřejmě netýká



Opuštění funkcí uvnitř hnutí i vzdání se mandátu uvádí morální kodex hnutí ANO jako bezprostřední reakci na obžalobu některého člena „pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce”. Kauzy Čapí hnízdo se do tato již změkčená formulace ale zřejmě netýká, jelikož v roce 2008 Faltýnek ani Babiš veřejnou funkci nezastávali.

Hnutí kodex výrazně změkčilo letos v březnu. Změnilo v něm bod X., který v původním znění nakazoval členům hnutí opustit veškeré funkce v případě, že čelí trestnímu stíhání. Podle dřívějšího vyjádření ANO bylo původní znění dokumentu až příliš tvrdé.

Kauza Čapí hnízdo Babiše provází už několik let. Čelí v ní podezření, že účelově firmu, která byla původně součásti jeho tehdejšího holdingu Agrofert, vyvedl z jeho struktur, aby dosáhla na padesátimilionovou dotaci pro malé podniky. Babiš se od farmy zprvu distancoval, až loni na mimořádné schůzi Sněmovny přiznal, že za anonymními akciemi stáli jeho blízcí.

O kauzu se začala zajímat policie. Ve čtvrtek od ní dostal předseda Sněmovny Jan Hamáček žádost o vydání obou poslanců. [celá zpráva] Babiš pro Právo uvedl, že je to dlouhodobě plánovaná akce ho kriminalizovat. [celá zpráva]