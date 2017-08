Po přepravení ostatků zesnulé do Česka se případem začali zabývat detektivové z policejní centrály. Nařídili i pitvu, ačkoli jedna již proběhla v Egyptě.

„Mohu potvrdit, že pitva těla zemřelé už v ČR proběhla, její výsledky ale zatím komentovat nebudeme. Logicky musíme nejprve počkat na závěry znaleckých posudků. V této věci nebudeme nic tajit, ale chceme poskytnout nikoli kusé, nýbrž ucelené informace. Až budou k dispozici, učiníme tak,“ sdělil pro Právo mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Spolupráce s německou policií

Egyptské úřady prý podle Aleše nemají z českého vyšetřování a z repitvy radost. Bojí se totiž, že by se mohlo přijít na nějakou chybu. Sám bratr české oběti si ale nemyslí, že by lékaři v Egyptě při léčbě zranění nepostupovali, jak měli.

Rodina totiž byla ve spojení s ředitelem pražské záchranné služby Petrem Kolouchem, který byl v Egyptě přítomen některým vyšetřením a byl obeznámený s celou zdravotní dokumentací zraněné ženy. „Říkal, že tam není nic, co by nasvědčovalo nějakým pochybnostem, že tam není nic, co by udělal jinak,“ zmínil bratr ženy.

Detektivové kromě příčiny smrti prošetřují i motiv útočníka. Egyptské úřady zatím stále nepotvrdily, že by se jednalo o terorismus. V dané věci prý ale mají Češi omezené možnosti, proto úzce spolupracují s německou policií, která na místě vyšetřuje smrt svých dvou občanek.

„Mají daleko větší prostředky. Mají možnost vyšetřovat přímo v Egyptě a být na místě činu, aniž by se ptali egyptské vlády, zatímco česká strana tuto možnost nemá,“ podotkl Aleš. Právo se tedy zeptalo NCOZ, na jaké bariéry při vyšetřování naráží. Ibehej popřel, že by česká police byla při vyšetřování tragédie nějak znevýhodněná oproti německé.

„Náš útvar vůči egyptské straně postupuje na základě takzvané právní pomoci, tedy cestou Nejvyššího státního zastupitelství. Tento postup je naprosto standardní a právní pomocí jsou podmíněny veškeré úkony směřující k egyptským úřadům,“ uvedl Ibehej. „Opravdu nám není známa žádná informace, že by Policie ČR měla být jakkoliv omezena či znevýhodněna oproti policii Spolkové republiky Německo,“ dodal.

Tragédie rodinu stmelila

Pozůstali nyní chystají pohřeb. Jsou neustále ve spojení s psycholožkou, kterou jim daly české úřady k dispozici.

Útoku, který se odehrál v polovině července na pláži v turistickém letovisku v Hurghadě, byl přítomen přítel zavražděné. Syn byl v té době v hotelu na pokoji. Ačkoli některá média uvedla, že mu je šest let, ve skutečnosti je o deset let starší. Nyní bydlí se svými prarodiči a partnera své matky může navštěvovat, kdykoli bude chtít.

Po tragické události rodina drží více pospolu a je ráda za pomoc, které se jí dostává z vícero stran. Aleš vyzdvihl přístup zaměstnavatele jeho sestry, tedy Fotbalové asociace České republiky, který jim pomáhá s vyřizováním potřebných věcí. Pomoc jim nabídla i cestovní kancelář, která pobyt v Egyptě rodině zprostředkovala.

Ministerstvo zahraničních věcí se nyní snaží získat pro rodinu finanční vyrovnání od egyptských úřadů. Zatím to ale příliš nadějně nevypadá. „Egyptská vláda na to údajně zatím moc slyšet nechce, nicméně česká strana se dost angažuje, aby to proběhlo,“ podotkl Aleš. Věří, že se celá věc vyřeší, až se situace uklidní.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) ve čtvrtek uvedl, se Egypt se brání odškodnění rodiny Češky. Země se prý obává vzniku precedentu pro podobné případy.

„Teď nás to nijak příliš netrápí, protože žádná částka nenahradí lidský život, i kdyby byla jakákoli,“ konstatoval bratr zavražděné Češky. [celá zpráva]

Dodal, že nenachází chyby ani na postupu českých úřadů. Ačkoli se dříve spekulovalo o tom, že kdyby pro ženu ihned letěl vládní speciál, tak by ji bylo možné zachránit, její bratr to vidí jinak.