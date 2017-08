Ten sice neplní žádnou oficiální roli, ale snažil se přesvědčit lídra pirátů Ivana Bartoše, aby do projektu šel. Šéf pirátů o tom napsal na internet do registru lobbistických kontaktů, kteří si piráti vedou: „Po mém příchodu domů mi volal Karel Janeček, v jehož týmu má Tak jo! zázemí minimálně personální. Prakticky se zopakoval scénář našeho rozhovoru s Petrem Bouškou.“

Bartoš Právu vysvětlil, proč nabídku odmítl. „Já jsem panu Janečkovi vysvětlil, proč s Tak jo! nechceme spolupracovat, a on má pro to porozumění. Nevyvíjel extrémní tlak. Jen mi řekl argumenty, proč si myslí, že by to mohlo fungovat,“ řekl pirátský předseda.

Sám Karel Janeček Právu na otázku, jakou roli v hnutí hraje, neodpověděl. „Více informací by mělo být dnes nebo zítra,“ napsal Právu. Hnutí založil Bouška na konci června, nyní probíhá teprve registrace nové strany u ministerstva vnitra.

Macron táhne

„Tím, že jsme v politice noví, dokážeme přinést jiný pohled. To nám umožňuje být mediátorem, který by dokázal přijít a dostat ke stolu podobné strany. Znám spoustu lidí od zelených, lidovců, Starostů, TOP 09,“ řekl Bouška. Ten se prý už setkal s piráty, STAN, zelenými i se zástupci z TOP 09 a KDU-ČSL. Nikdo z nich na jeho projekt nekývl.

Bartošovi připadá, že Tak jo! postrádá kromě volebního lídra také koncept a ideu. „Podle mě je to divočina. Najednou si někdo rozmyslí, že jde dělat politiku. Taková náhle vzniklá hnutí mě trochu děsí, protože když vám něco vadí nebo máte z něčeho strach, tak vás to pálí konstantně, neřešíte to takhle na poslední chvíli,“ řekl Právu Bartoš.

Všechny strany musí už do 15. srpna odevzdat na vnitru kandidátní listiny. Nové hnutí tak má na jejich sestavení už jen pár dní. Právě nedostatek času odradil od účasti na projektu i ostatní strany. „Je to hrozně pozdě, tím se zásadně snižuje šance na úspěch,“ řekl Právu lídr STAN Jan Farský.

Nefinancuje to. Byla by to chyba. Já jsem Karlovi řekl, že kdyby do toho chtěl vstoupit, tak nemůže právě proto, že ty peníze má. Petr Bouška

Stejně skepticky vnímají šance na nějakou dohodu zelení. „Myslím, že to přišlo pozdě, bohužel. Idea sama o sobě je zajímavá za předpokladu, že by se daly dohromady strany se spojujícími prvky, jako že chceme být součástí Evropy a chceme, aby integrace pokračovala, aby tu nebyla vláda jedné strany,“ řekl Právu předseda strany Matěj Stropnický.

Bouška se při zakládání strany inspiroval hnutím francouzského prezidenta Emmanuela Macrona EnMarche! (Vpřed!) Jeho hlavním cílem je vytvořit projekt, který by zabránil tříštění pravicových proevropských sil.

Motivem však není být protipólem hnutí ANO Andreje Babiše. „Nechceme se stavět proti ANO. Ale u jakékoliv strany, která aspiruje na 35 procent a víc, vzniká riziko, že získá ve Sněmovně většinu, a to je podle mě strašně nebezpečné. U pana Babiše je další problém, že je znuděný demokratickými procesy a chtěl by je urychlit,“ řekl Právu Bouška.

„Karel fandí, ale neplatí“

Popřel, že by se v hnutí Janeček angažoval, nebo jej dokonce skrytě ovládal. „Karel je můj šéf a fandí mi. Já se ho musel zeptat, protože je to politická věc, která by mohla narušovat jeho aktivity. Karel mi to dovolil, řekl mi, že je to sympatické,“ řekl Právu. Odmítl však, že by hnutí bralo od Janečka peníze.

„Nefinancuje to. Byla by to chyba. Já jsem Karlovi řekl, že kdyby do toho chtěl vstoupit, tak nemůže právě proto, že ty peníze má. Karel se do politiky nedere, on má svých aktivit spoustu,“ dodal Bouška. Janeček si od politiky nedrží velkou vzdálenost dlouhodobě. Založil Nadační fond proti korupci nebo Demokracii 2.1, která prosazuje nový volební systém.

Po Babišovi a dalších je to další miliardář, který se rozhodl promlouvat do politiky. Naposledy se rozhodl kandidovat za STAN spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek. Majitel SPGroup včetně akvaparku v Čestlicích u Prahy Pavel Sehnal se zase před pár měsíci postavil do čela oprášené ODA. Spolumajitel Penty Marek Dospiva sponzoruje hnutí Realisté v čele s Petrem Robejškem. Majitel Synotu Ivo Valenta posílá dary Straně soukromníků a ODS.