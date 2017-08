Částka se za tu dobu vyšplhala už na víc než šest miliónů korun, upřesnili v úterý Janečkovi, kteří žijí v Letech u středočeských Dobřichovic a dlužnou částku mají zaplatit někdejší Jednota z Řevnic u Prahy.

A protože takovými penězi tito starobní důchodci nedisponují, v praxi to pro ně znamená, že je čeká exekuce. A aby dluh určený soudy umořili, v brzké době budou muset prodat střechu nad hlavou - rodinný dům v Letech.

„Stanou se z nás bezdomovci,“ uvedla s pláčem Jana Janečková (74), která však s manželem Miroslavem (76) nemíní ani teď složit zbraně.

Stížnost, či obnova řízení

„Budeme se snažit všemi ještě dostupnými právními prostředky ta nespravedlivá rozhodnutí soudů zvrátit,“ chce dál Janečková bojovat.

Manželé mají podporu v advokátní kanceláři vedené Pavlem Sorokáčem, která je i vzhledem k jejich bezvýchodné situaci zastupuje zdarma.

„Manželé budou muset vyhodnotit situaci, jestli postupovat dál, a tedy podat další mimořádný prostředek, například ústavní stížnost, či se obrátit k Evropskému soudu pro lidská práva, případně žádat o obnovu řízení,“ nastínil Právu určité možnosti Sorokáč.

Aby ale mohli manželé požádat o obnovu soudního řízení, museli by předložit nové a dosud neprovedené důkazy. Sorokáč v této souvislosti naznačil určitý posun, ale blíže se k věci nechtěl s ohledem na citlivost a další postup vyjadřovat.

Ale i on potvrdil, že nynější verdikt Nejvyššího soudu jen podtrhl vykonatelnost dřívějšího rozhodnutí středočeského krajského soudu v podobě požadavku na vrácení peněz bývalé Jednotě. A tedy hrozbu exekuce pro Janečkovy.

„Ano, to nebezpečí tady hrozí,“ konstatoval advokát. Dům tak nejspíše půjde do dražby a výnos z něj rozdělí soudní exekutor věřitelům - bývalé Jednotě, spořitelně a také lidem, od kterých si Janečkovi dříve půjčili, aby dluh postupně spláceli.

Nejdřív ano, potom ne

Vše přitom začalo už v roce 1998, kdy Janečkovi museli zavřít obchodní středisko v Řevnicích pronajaté od Jednoty, protože nezvládali platit údajně přemrštěné nájemné, navíc na základě prý nezákonných smluv. Hradili totiž nájem i za pozemky pod střediskem, které přitom patřily obci.

Manželé se následně obrátili na soud se žalobou na bezdůvodné obohacení s požadavkem na uhrazení tří miliónů korun odškodného.

Dvě různé soudní instance jim pak daly pravomocně v roce 2003 za pravdu, a Jednota tak skutečně peníze Janečkovým vyplatila.

Jenže přišel zásah Nejvyššího soudu a po devíti letech naopak soudci v roce 2012 rozhodli, aby Janečkovi peníze vrátili. Oni už je samozřejmě neměli, a začal tak boj o poslední, co jim zůstalo, o dům.

Zpočátku i za pomoci Sorokáčovy advokátní kanceláře případ vypadal úspěšně. Okresní soud Praha-západ předloni v červnu všechny nároky nástupnické firmy Jednoty zamítl s tím, že jsou promlčeny.

Janečkovi se tak mohli radovat, ale vydrželo jim to jen do loňského března, kdy odvolací středočeský soud rozsudek zcela obrátil v jejich neprospěch. Pravomocně určil, aby zaplatili zpět Jednotě přes tři milióny plus úroky, a dokonce i částku víc než 600 tisíc korun za náklady řízení.

Alespoň tuto poslední část nyní 28. června Nejvyšší soud zrušil na základě dovolání seniorů s tím, že i vzhledem k bezvýchodné situaci Janečkových lze jejich případ brát jako výjimku a z „důvodů hodných zvláštního zřetele“ po nich úhradu nákladů řízení nepožadovat.

V tomto bodě se tak ještě případem bude znovu zabývat středočeský soud, který je právním názorem toho nejvyššího vázán.

I přes tuto alespoň malou náplast čeká Janečkovy krutá budoucnost. Jak potvrdil Nejvyšší soud, verdikt o vrácení peněz bývalé Jednotě platí, a na řadu tak přijde vymáhání částky.

„Vždyť ty tři milióny nám tehdy vrátili pravomocným rozhodnutím soudů, tedy státu. Jak je tedy možné, že to teď po mnoha letech chtějí nazpět?“ nechápe postup justice paní Janečková.